Intel lança os primeiros drivers das gráficas Arc para Ubunbtu

A Intel lançou a sua primeira gama de placas gráficas dedicadas designada Arc Alchemist. A empresa californiana está empenhada em mostrar que é a terceira fabricante neste segmento e, como tal, tem aprimorado estes equipamentos.

Desta forma, e a pensar em todos os utilizadores fãs do sistema operativo Linux, agora a empresa de Pat Gelsinger lançou os seus primeiros drivers das Intel Arc para Ubuntu.

Intel lança drivers para Ubunbtu das suas gráficas Arc

Para todos aqueles que preferem o sistema operativo Ubuntu, e que estejam interessados em comprar uma das novas placas gráficas Intel Arc, então há agoras boas notícias. A fabricante norte-americana já lançou o seu primeiro pacote de drivers destinados aos sistema Linux, nomeadamente ao Ubuntu.

Desta forma, ao lançar estes drivers, acaba muito do trabalho que os utilizadores de Ubuntu tinham ao instalar manualmente os drivers na sua máquina com esta distrubuição Linux. Para já, estes drivers vão apenas funcionar na versão Ubuntu 22.04 LTS, e não noutra versão ou noutro sistema. No entanto esta já é uma novidade que certamente agrada aos adeptos de opensource.

Em suma, este pacote vai permitir que qualquer utilizador, quer seja experiente ou iniciante, consiga proceder à instalação do sistema sozinho e sem grande dificuldade.

Quando se procede à instalação de uma placa gráfica, ou de outro componente, os utilizadores devem saber quais os drivers que têm que ser instalados para que o equipamento funcione corretamente. Então, é necessário que haja algum conhecimento por parte de quem está a instalar. Mas com este lançamento de drivers para as GPUs Intel Arc, a empresa poupa o trabalho aos utilizadores e facilita o processo, sem que as pessoas tenham que saber qual a versão correta do kernel Linux que devem instalar.

Para já o pacote está então disponível apenas para a versão 22.04 LTS do Ubuntu, e não há uma previsão de quando chegará para outras versões.