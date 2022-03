Volta e meia surgem informações sobre comparações de desempenho de produtos pertencentes aos mais diferentes mercados. E no mundo do hardware, esses dados são uma constante e acabam por mostrar ao consumidor qual será o melhor equipamento para determinada função.

Recentemente surgiu um novo teste no Geekbench onde é revelado que o processador Intel Core i9-12900HX consegue ser 48,7% mais rápido do que o rival AMD Ryzen 7 5800X.

Enquanto o mundo sofre por uma guerra que teima em não passar, continuam a haver as pequenas guerrilhas noutros segmentos, e quem nos dera que fosse apenas nestes que as houvesse.

Novos dados revelados no software de benchmarking Geekbench 5.4, mostram o processador Intel Core i9-12900HX, o topo de gama para computadores portáteis de alto desempenho. E segundo os detalhes, trata-se de um impressionante teste que mostra uma melhoria significativa no desempenho deste CPU, comparativamente com o primeiro benchmark que foi divulgado. No fundo, os dados recentes mostram um incremento de quase 100 pontos em núcleo único e mais 3.000 em múltiplo núcleo.

De acordo com o Geekbench, o processador da Intel conseguiu agora uma pontuação de 1.921 valores em núcleo único e 15.974 em múltiplo núcleo. Como tal, através destes resultados, podemos concluir que estamos perante o processador para portáteis mais rápido do mundo.

Em termos comparativos, com estes valores, o poderoso Intel Core i9-1200HX mostra ser então 11,2% mais rápido em núcleo único e 48,7% em núcleo múltiplo do que o AMD Ryzen 7 5800X, o CPU com maior desempenho da empresa. Já se falarmos do Ryzen 9 6900HS, cujos valores rondam os 1.550/1.600 em único núcleo e 9.500 em múltiplo núcleo, então o processador da Intel consegue ser cerca de 68% mais veloz.

O Intel Core i9-12900HX traz consigo 16 núcleos e 24 threads, divididos por 8 núcleos de alto desempenho (P-Core) e 8 núcleos energéticos (E-Core).