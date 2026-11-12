Infidelidade e espionagem: Jensen Huang pode ter de sair da Nvidia

O conselho da Nvidia ter-se-á reunido para avaliar o afastamento do cofundador e diretor-executivo, Jensen Huang, depois de este ter admitido uma relação extraconjugal com uma mulher que é alegadamente espia chinesa. Até ao momento, contudo, não há confirmação de uma decisão.

A Nvidia vive uma semana tumultuosa, que levou o conselho de administração a reunir-se, na quarta-feira, para decidir se afasta Jensen Huang do cargo de diretor-executivo, de acordo com vários meios de comunicação internacionais. O The Wall Street Journal noticiou que a empresa se prepara para o destituir, embora seja informação avançada pela imprensa, sem uma resposta oficial da fabricante de chips.

Recorde o que aconteceu

Conforme informámos, Jensen Huang admitiu, num e-mail enviado aos funcionários, ter tido uma relação extraconjugal e garantiu que colaboraria com uma investigação interna. No mesmo dia, o conselho anunciou a abertura de uma investigação a notícias de que o diretor-executivo teria sido alvo de um esforço de serviços de informações estrangeiros, tendo então expressado confiança na liderança de Huang e da sua equipa.

Depois disso, os administradores independentes contrataram o escritório de advogados Wachtell, Lipton, Rosen & Katz para conduzir uma investigação que descreveram como “rigorosa e independente”, com a firma a indicar que Huang deveria continuar à frente da empresa durante o processo.

A relação em causa será com Alice Huang, executiva da empresa de centros de dados Megaspeed, sediada em Singapura e descrita como cliente da Nvidia. Conforme foi disseminado, os dois foram vistos juntos em vários países ao longo dos últimos anos, em restaurantes e reuniões, e Jensen Huang negou saber que a mulher teria alegadamente trabalhado para o governo chinês, versão que foi repetida pelo presidente Donald Trump.

A posição do diretor-executivo ficou mais frágil na noite de quarta-feira, quando o The New York Times noticiou uma segunda relação extraconjugal, desta vez com Kimberly Powell, funcionária da Nvidia que ocupava o cargo de vice-presidente da área de saúde, e que terá sido filmada num gesto de afeto com Huang num hotel, durante uma conferência da Nvidia, em março.

Tanto estas notícias como as alegações de espionagem são, para já, relatos e acusações, pois a investigação continua em curso.

Bolsa e reações políticas

Depois da notícia do The Wall Street Journal, as ações da Nvidia desceram mais de 8% na negociação após o fecho, o que, a manter-se, significaria uma perda de cerca de 685 mil milhões de dólares em valor de mercado desde o anúncio da investigação.

Segundo os estatutos da empresa, o diretor-executivo pode ser removido “com ou sem justa causa” por maioria dos administradores, e dos 11 membros do conselho apenas Huang não é considerado independente.

Além do cofundador e diretor-executivo, fazem parte do conselho de administração da Nvidia os seguintes nomes:

Tench Coxe, antigo responsável da Sutter Hill Ventures e administrador desde 1993; Harvey C. Jones, da Square Wave Ventures; Mark A. Stevens, da S-Cubed Capital; A. Brooke Seawell, da New Enterprise Associates e administrador desde 1997; Stephen C. Neal, advogado e antigo presidente da Cooley; Dawn Hudson, antiga diretora de marketing da NFL; Melissa B. Lora, que passou 31 anos na Taco Bell; Aarti Shah, antiga responsável da área digital da Eli Lilly; John O. Dabiri, professor no Caltech. Dawn Hudson, ex-diretor de marketing da Liga Nacional de Futebol Americano e ex-presidente executivo da Pepsi-Cola North America.

Em julho deste ano, Suzanne Nora Johnson, antiga vice-presidente do Goldman Sachs, integrou o conselho, alargando-o de 10 para 11 elementos.

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