Indústria da China vendeu 31,6 mil milhões de chips só em julho

Cada vez mais vemos a China como uma potência em crescimento no segmento eletrónico. E as mais recentes informações indicam que o país asiático conseguiu vender 31,6 mil milhões de chips só no mês de julho.

De acordo com os detalhes, a indústria de semicondutores chinesa conseguiu produzir diariamente mais de mil milhões de circuitos integrados no mês passado.

China enviou 31,6 mil milhões de chips em julho

A China está muito forte no mercado da indústria dos semicondutores e está a unir esforços para se tornar líder e independente neste setor. Como tal, os últimos dados são animadores e revelam que a indústria chinesa conseguiu enviar 31,6 mil milhões de chips só em julho deste ano. Estes resultados bateram todos os recordes e representou um aumento na ordem dos 41,3% em comparação com o mesmo período do ano passado.

As informações indicam ainda que o país produziu mais de mil milhões de circuitos integrados (CIs) todos os dias ao longo do mês de julho.

Em 2020 a indústria chinesa de semicondutores fabricou 30,8 mil milhões de chips em junho e 29,9 mil milhões em maio. Como tal, significa que este setor do país de Xi Jinping está a aumentar a produção de chips em cerca de mil milhões de unidades todos os meses.

Contudo, atualmente a indústria chinesa ainda depende da compra de chips de fundições externas, mas o objetivo é que a China conte com 100% dos chips produzidos nacionalmente.

Segundo o jornal local Southern China Morning Post, o National Statistics Office apurou que, até agora em 2021, as fabricantes de semicondutores chineses produziram 203,6 mil milhões de chips. E esse valor representa um aumento de 47,3% em comparação com 2020.

Claro que o facto de o governo chinês ajudar a indústria dos semicondutores do país é um empurrão significativo para estes resultados. Essa ajuda acontece através de injeções de capital a empresas de fundição existentes e em ajudas nas despesas inerentes à criação de novas empresas.