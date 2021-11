Gráficas Radeon 6000 e GeForce RTX 30 custam o dobro do estipulado no lançamento

Não é novidade que a escassez de componentes está longe de acabar. E um pouco por todos os setores este é um problema que se sente e bem. Mas ao nível tecnológico, o mercado das placas gráficas tem sido um dos mais prejudicados, e as consequências resumem-se à falta de stock de equipamentos e, ao mesmo tempo, ao aumento desenfreado do preço dos produtos.

De acordo com os dados recentemente apurados, as GPUs AMD Radeon RX 6000 e as GeForce RTX 30 da Nvidia custam agora o dobro do que foi estipulado na altura do seu lançamento.

Placas gráficas AMD e Nvidia com o dobro do preço

Mais uma vez o site 3DCenter mostra-nos a realidade dos valores atualmente praticados no mercado das placas gráficas. E segundo os detalhes revelados, os modelos mais recentes da AMD e da Nvidia já se encontram duas vezes mais caros do que o estipulado na data de lançamento.

Na Europa, mais concretamente na Alemanha e Áustria, as placas gráficas da linha GeForce RTX 30 conseguiram apresentar um preço médio em novembro mais elevado face ao apresentado em outubro. Ou seja, no mês passado, o aumento destas GPUs rondava os 88%, enquanto que no presente mês esse aumento é de 95%.

Já as placas gráficas AMD Radeon RX 6000 viram o seu preço ser aumentado em 101% no mês de outubro, e agora em novembro esse aumento diminuiu ligeiramente para 90%. Mas esta redução estará relacionada com o facto de muitas lojas terem recebido várias entregas dos modelos Radeon RX 6800 não XT, o que fez com que o preço baixasse, uma vez que o stock é maior.

De acordo com os detalhes, a GeForce RTX 3080, por exemplo, já se encontra nalguns locais a 1500 euros, o que é mais do dobro do preço sugerido no lançamento de 719 euros.

O site HardwareUnboxed mostra também alguns gráficos, que pode ver nas imagens acima, com a flutuação do preço dos modelos das GPUs de ambas as fabricantes. E podemos verificar que quase todas as placas gráficas são agora duas vezes mais caras do que o sugerido pelas marcas na data do seu lançamento.