Gráficas GeForce RTX 30 e Radeon RX 600 já custam o triplo do recomendado

As duas grandes fabricantes de placas gráficas lançaram poderosos equipamentos para o mercado, entre o final do ano passado e início deste. No entanto a escassez de componentes tem tido um forte impacto na falta de stock que deixa um vazio nas prateleiras. E esse problema aliado à mineração de criptomoedas, faz com que os produtos existentes sejam bem mais caros do que o esperado.

Nesse sentido, segundo dados recentes, as gráficas da linha GeForce RTX 30 da Nvidia e Radeon RX 6000 da AMD já custam o triplo do valor recomendado inicialmente.

Em setembro do ano passado, a Nvidia anunciou as suas primeiras e tão aguardadas placas gráficas da linha GeForce RTX 30, nomeadamente a RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090. Por sua vez, a rival AMD revelou em outubro a gama Radeon RX 6000, em concreto a RX 6800, a RX 6800 XT e a RX 6900 XT.

Mas, se estes equipamentos foram anunciados com um preço recomendado pelas marcas, hoje a situação está bastante diferente.

GeForce RTX 30 e Radeon RX 6000 já custam o triplo do recomendado

Se pretende comprar atualmente uma placa gráfica recém lançada pela Nvidia ou pela AMD, certamente que se deparou com pelo menos dois problemas. Em primeiro lugar a falta de stock e prateleiras semi ou totalmente vazias. Por outro, encontra preços absolutamente inflacionados e significativamente superiores aos estimados.

De acordo com dados recentes, vários modelos da linha GeForce RTX 30, como a RTX 3080 e a RTX 3070 viram o seu preço triplicar. No entanto, no caso da RTX 3060, este valor atingiu o quadruplo, enquanto que a RTX 3090 foi a que sofreu o menor aumento.

Através do quadro seguinte, criado pelo site VideoCardz, conseguimos ter uma melhor perceção deste aumento.

No caso da AMD a situação não difere muito, sendo que os modelos Radeon RX 6900 XT, RX 6800 e RX 6800 XT também viram o preço recomendado pela fabricante triplicar.

Dando um exemplo prático, o modelo a GeForce RTx 3060 da Nvidia chegou por um preço recomendado de 329€ e, atualmente, o valor ronda os 1.000€. Já a RX 6900 XT custava inicialmente 999€ e agora chega quase aos 3.000€.