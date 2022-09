Gráfica topo de gama RTX 4090 mostra desempenho superior ao esperado no 3DMark

Aproximamo-nos a passos largos para conhecer oficialmente a tão aguardada nova linha de placas gráficas da Nvidia. A marca é a líder indiscutível deste segmento, e no próximo dia 20 de setembro irá mostrar ao mundo o porquê de estar à frente das marcas rivais, como a AMD e agora a Intel.

E, claro está, à medida que se encurta o tempo de espera, novos dados de vias não oficiais vão sendo revelados. Desta vez, o modelo topo de gama GeForce RTX 4090 surge em testes de benchmark do 3DMark e mostra que tem um desempenho superior ao esperado.

A poderosa GeForce RTX 4090 surge em novos testes

Recentemente foram divulgados os resultados obtidos pelo modelo topo de gama da próxima linha RTX 40 da Nvidia no popular software de benchmark 3DMark Time Spy Extreme. A gráfica GeForce RTX 4090 apresentou resultados muito animadores que acabam por ser superiores aos inicialmente estimados.

De acordo com os dados, a GPU conseguiu obter uma pontuação de 20.192 neste software, quando o valor esperado rondava os 19.000 pontos. Contudo, o resultado ainda poderia ser melhor, uma vez que o teste a esta gráfica foi realizado juntamente com o processador Intel Core i5-12400F. Por outro lado, ao olharmos somente para os valores obtidos pela GeForce RTX 4090, verificámos que este modelo flagship mostra ser 90% mais rápido do que a sua antecessora, a GeForce RTX 3090. Já se a comparação for feita com a atual gráfica topo de gama da Nvidia, a GeForce RTX 3090 Ti, o modelo RTX 4090 consegue ser 78% mais rápido.

Por sua vez, segundo as informações divulgadas, a gráfica da próxima geração conseguiu atingir uma frequência não inferior a 3.015 MHz. E não nos podemos esquecer que se trata de uma amostra de engenharia, o que significa que estes valores poderão ser ainda mais elevados e impressionantes quando feitos ao modelo final que será lançado.

O leaker adiantou que "a temperatura no momento do teste era de 30º à temperatura ambiente. Esta placa é arrefecida a ar e o radiador é muito grande. Estima-se que numa torre média não caiba e é impossível tirar fotos dela. Parece que foi projetada para parecer ter um consumo de 600-800W, mas o TDP é baixo de apenas 450W. Estima-se que as versões personalizadas cheguem aos 800W".

A Nvidia marcou a data de 20 de setembro para um grande evento onde certamente irá revelar ao mundo as suas mais recentes e poderosas placas gráficas.

Leia também: