Gráfica AMD Radeon RX 7900 XTX chega por 1.163,38€ e a RX 7900 XT por 1.046,93€

Muito se tem falado das novas placas gráficas da AMD da linha Radeon RX 7000. A empresa de Lisa Su fez o anúncio oficial no início do mês de novembro e muita tinta já se escreveu sobre estes novos chips, especialmente no que respeita ao seu possível preço.

Finalmente tudo foi agora desvendado e com o lançamento destas tão aguardadas GPUs. Assim, em Portugal o modelo topo de gama Radeon RX 7900 XTX chega por um valor de 1.163,38€, enquanto que a Radeon RX 7900 XT chega por 1.046,93 euros.

Chegaram as novas gráficas AMD Radeon RX 7000

Depois do anúncio, finalmente como previsto a AMD lançou as suas novas placas gráficas da linha Radeon RX 7900. Ao nível das especificações, já praticamente tudo se sabe sobre estes novos chips, pois a empresa revelou vários pormenores durante o anúncio. Mas o que tem criado alguma discussão nos últimos tempos é sobretudo o preço a que estas GPUs poderiam efetivamente chegar ao mercado.

Assim, tal como previsto, hoje, dia 13 de dezembro de 2022, a AMD lançou as suas placas gráficas Radeon RX 7900 XTX e RX 7900 XT no mercado. No que respeita especificamente ao nosso país, pode ver no site oficial da fabricante que o modelo topo de gama chega por um valor de 1.163,38 euros, enquanto que a versão XT está marcada a 1.046,93 euros.

Já se explorarmos algumas das lojas portuguesas dedicadas ao mundo tecnológico, verificámos já a venda de alguns modelos personalizados, onde a poderosa RX 7900 XTX tem um valor desde 1.199,90 euros e a RX 7900 XT começa nos 1.059,90 euros.

Fazendo um breve resumo das últimas semanas, a AMD anunciou o seu modelo Radeon RX 7900 XTX por 999 dólares e a RX 7900 XT por 899 dólares, referindo depois que não iria compertir com gráficas acima dos 1.000 dólares. Na primeira semana de dezembro as notícias revelaram que estas gráficas haviam sido vistas na China listadas a preços ao nível das RTX 40. Mas recentemente o modelo XTX foi detetado na Amazon da França por 1.319 euros.