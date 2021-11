Gráfica AMD Radeon RX 6900 XT LC chega à Europa por 1.749 euros

A placa gráfica AMD Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled Edition foi lançada originalmente no mês de junho deste ano. Esta GPU ainda é atualmente o chip gráfico mais poderoso da empresa, baseado na arquitetura RDNA.

Há agora boas notícias para quem procurava um exemplar desta potente placa gráfica. A RX 6900 XT LC chegou finalmente ao mercado europeu e já pode ser encontrada à venda por um valor de até 1.749 euros.

AMD Radeon RX 6900 XT LC chega à Europa por 1.749 euros

Já acabou a espera e a placa gráfica topo de gama AMD Radeon RX 6900 XT Liquid Cooler chegou à Europa. Lembramos que a intenção da AMD era lançar o modelo numa quantidade muito limitada para integradores e OEMs específicos.

Mas a GPU já pode ser encontrada nalgumas lojas do nosso continente, como a alemã Mindfactory que está a vender um modelo da PowerColor por nada menos que 1.749 euros. O código do produto é AXRX 6900XT 16GBD6-MW2DHC. Segundo o site, a placa gráfica existe em stock e será enviada aos clientes interessados.

Importa salientar que o preço apresentado na loja alemã é, até ao momento, o mais alto desde que o chip surgiu na loja. Os mais atentos detetaram que, durante a semana anterior, a placa gráfica topo de gama esteve a um preço de 1.679 euros. Por sua vez, o rastreador de preços Geizahls indica que a edição Liquid Cooler já se encontrava a ser vendida desde o início do mês de novembro.

A placa gráfica Radeon RX 6900 XT LC conta cum um chip Navi 21 XTXH pré-binned com velocidades de clock mais altas em comparação à irmã RX 6900 XT com arrefecimento de ar. Traz consigo 5120 processadores stream com clock de até 2.435 MHz. Apesar de ter a mesma capacidade de memória do modelo de ar, a velocidade da mesma foi aumentada neste modelo de 16 Gbps para 18 Gbps.

Compraria a Radeon RX 6900 XT LC por este valor?