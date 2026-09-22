Googlebook: chegou o portátil que o seu telemóvel Android esperava

Com a promessa de ser o “portátil pelo qual o seu telemóvel Android esperava”, a Google lançou os Googlebook, uma nova linha de portáteis construída em torno do Gemini. A gama de lançamento inclui cinco modelos, assinados pela Acer, ASUS, Dell, HP e Lenovo, com preços a começar nos 899 dólares.

Ao contrário do que aconteceu com os Chromebooks, em que cada fabricante tinha alguma liberdade para definir o posicionamento dos seus modelos, a Google optou por uma abordagem mais coordenada com o Googlebook, definindo especificações-base semelhantes entre marcas e deixando o processador como principal fator de diferenciação.

A gama começa com o Acer Googlebook 14, disponível a partir de 899 dólares, com processador Intel Core Ultra 5, 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento.

Segue-se o Lenovo Googlebook 15, a partir de 1099 dólares, com o mesmo processador Intel Core Ultra 5, mas com um ecrã maior.

Entretanto, o XPS Googlebook, da Dell, custa a partir de 1199 dólares e aposta num processador Snapdragon X Elite, e os ASUS Googlebook 14 e HP Googlebook 14 partilham o preço mais elevado da gama, 1299 dólares, com processadores Intel Core Ultra 7 e Snapdragon X Elite, respetivamente.

Todos os modelos apresentam ecrãs táteis OLED com resolução 2,8K, exceto o modelo da Dell, que opta por um painel LCD de 13,4 polegadas com resolução 2,5K. Os restantes variam entre as 14 e as 15,3 polegadas.

A autonomia também difere consoante a fabricante: o HP Googlebook 14 promete até 19 horas de utilização, seguido do XPS Googlebook com até 18 horas, enquanto o Lenovo Googlebook 15, o modelo com ecrã maior, fica-se pelas 13 horas.

Segundo a Google, estes valores resultam de testes controlados de navegação na web, pelo que a autonomia real tende a ser inferior.

Segurança dedicada e desempenho de IA local

Todos os modelos incluem um chip de segurança dedicado da própria Google, o Titan C ou a versão mais recente Titan C2, consoante o modelo, associado a leitor de impressões digitais. O HP Googlebook 14 e o Lenovo Googlebook 15 vão ainda mais longe, ao incluírem desbloqueio facial.

Em termos de desempenho dedicado a Inteligência Artificial (IA), os NPU integrados variam entre os 45 e os 49 TOPS.

Ligação muito estreita ao ecossistema Android

A integração com o telemóvel é um dos pilares da proposta da Google, com três funcionalidades principais:

Cast My Apps , que permite abrir aplicações do telemóvel diretamente no portátil;

, que permite abrir aplicações do telemóvel diretamente no portátil; Continue On , que possibilita iniciar uma tarefa no telemóvel e terminá-la no Googlebook;

, que possibilita iniciar uma tarefa no telemóvel e terminá-la no Googlebook; Quick Access, que dá acesso direto a ficheiros guardados no telemóvel sem necessidade de transferência manual.

De acordo com a Google, estas funcionalidades exigem um telemóvel com Android 17 ou superior.

Disponibilidade e ofertas

Sem disponibilidade conhecida ou prevista para Portugal, a Google associa à compra de cada Googlebook uma oferta experimental de um ano do Google AI Pro, avaliada em 249,99 dólares, que dá acesso a 5 TB de armazenamento na cloud, Gemini Pro, Nano Banana e integração da Gemini no Drive e no Gmail.

Por tempo limitado, a Google está a oferecer mais de 300 dólares em ofertas de aplicações parceiras, incluindo três meses de YouTube Premium, BandLab, Adobe Photoshop e CapCut, além de 12 meses de Luminar e GeForce NOW.