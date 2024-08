Gigante tecnológica Cisco vai cortar milhares de empregos pela segunda vez este ano

Os despedimentos em massa em grandes empresas continuam... Na segunda ronda de despedimentos deste ano, a gigante tecnológica Cisco vai despedir milhares de funcionários.

A Cisco vai cortar milhares de empregos, uma vez que a fabricante de equipamentos de rede dos Estados Unidos vai mudar o foco para áreas de maior crescimento, incluindo segurança cibernética e Inteligência Artificial (IA), segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

Conforme avançado pela Reuters, o número de pessoas afetadas poderá ser semelhante ou ligeiramente superior aos 4000 funcionários que a Cisco demitiu em fevereiro e provavelmente será anunciado já na quarta-feira com os resultados do quarto trimestre da empresa, disseram as fontes, que não estavam autorizadas a falar publicamente.

A empresa empregava cerca de 84.900 pessoas em julho de 2023, de acordo com o seu arquivo anual, consultado pela Reuters, num número que não considera as demissões de fevereiro.

Cisco tem sentido as dificuldades da indústria tecnológica

A Cisco é a maior fabricante de routers e switches que direcionam o tráfego da Internet, mas tem lutado contra a fraca procura e os constrangimentos da cadeia de abastecimento no seu negócio principal.

Considerando essas dificuldades, a empresa estará à procura de diversificar a sua atuação, por via, por exemplo, da aquisição da empresa de cibersegurança Splunk, por 28 mil milhões de dólares, concluída em março. Esta aquisição reduzirá a sua dependência de vendas únicas de equipamentos.

Além disso, tem também tentado introduzir produtos de IA nas suas ofertas.

Estes despedimentos pela Cisco são os mais recentes na indústria tecnológica, que tem vindo a cortar custos, este ano, para compensar os grandes investimentos em IA. De facto, mais de 126.000 pessoas foram demitidas em 393 empresas de tecnologia desde o início do ano, de acordo com dados do site Layoffs.fyi.

Recorde que, no início deste mês, a fabricante de chips Intel anunciou o corte de mais de 15% da sua força de trabalho, o que equivale a mais de 15.000 pessoas.