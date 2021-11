Fabricante UMC vai aumentar os preços em 10% já no 1º trimestre de 2022

Em plena fase ainda crítica da escassez de componentes, várias fabricantes têm anunciado um aumento de preços para a produção dos seus chips. A taiwanesa TSMC, que atualmente é a maior fabricante independente de semicondutores do mundo, já aumentou o valor dos chips da Apple em 3% e da AMD em 5%. Também a sul-coreana Samsung está inclinada para aumentar preços, o que afetará o preço dos produtos.

Por sua vez, sabemos agora que outra gigante da indústria, a taiwanesa UMC, vai aumentar os seus preços em 10% já no primeiro trimestre de 2022.

UMC também vai aumentar os preços de fabrico de chips

A UMC (United Microelectronics Corporation) é uma fabricante taiwanesa com mais de 40 anos de existência e que tem sede em Hsinchu. Conta já com cerca de 13.720 funcionários e atualmente é a segunda maior fabricante de Taiwan, atrás da gigante TSMC.

Mas a vida não está fácil para a indústria de componentes devido à falta de stock de chips, e nem as maiores empresas escapam a esta crise. Dessa forma, as fabricantes deste segmento estão a aumentar os preços, e também a UMC implementou agora esta medida.

Segundo os dados revelados, a fabricante taiwanesa já informou os seus clientes de que a partir do primeiro trimestre do próximo ano de 2022 (Q1 2022), os preços dos seus chips vão sofrer um aumento de 10%.

Mas a estratégia da empresa foi perspicaz uma vez que incentivou os clientes a comprarem antecipadamente os chips que necessitavam, através do argumento de stock de componentes como também da garantia do preço anteriormente tabelado. Desta forma, os clientes conseguirem adquirir as suas encomendas sem um aumento do preço final.

A UMC tem 10 instalações de produção em todo o mundo. E ainda este ano anunciou um investimento de 3,6 mil milhões de dólares para aumentar a sua produção em massa referente ao processo de fabrico de 28 nm, que é um dos mais exigentes deste setor uma vez que são fundamentais para vários equipamentos tecnológicos de baixo custo do dia a dia.

A fabricante também se mostra preocupada com as alterações climáticas e tem nos seus planos a redução das emissões de carbono em 20%.

