Fabricante chinesa Jing Jiawei iniciou a produção das gráficas JMP9, rivais da GTX 1080

O segmento das placas gráficas está a tornar-se cada vez mais apelativo. E não só as marcas mais populares, como a Nvidia e a AMD, conseguem produzir equipamentos poderosos. Para além de também a Intel se ter iniciado neste setor, há algumas marcas chinesas a crescer através do fabrico de placas gráficas interessantes.

Neste sentido, a fabricante chinesa Jing Jiawei anunciou agora que já deu início à produção em massa das suas placas gráficas da linha JM9. E de acordo com os detalhes, estas GPU comparam-se à gama Nvidia GeForce GTX 1080.

GPU JM9 já começou a produção em massa

Jing Jiawei é uma fabricante chinesa que se encontra há algum tempo a desenvolver novas placas gráficas, tal como aqui já havíamos referido. E segundo as informações mais recentes, a empresa anunciou que já iniciou a produção em massa das suas primeiras GPUs de alto desempenho designadas JM9. Esta nova linha de chips gráficos conta com dois modelos: a JM9271 e a JM9231.

As placas gráficas foram criadas como forma de responder aos pedidos e requisitos mais exigentes do país asiático, assim como às necessidades computacionais de Inteligência Artificial, nomeadamente o processamento de conteúdos, jogos, sistemas de informação geográfica, design baseado em CAD e virtualização.

O modelo mais potente é o JM9271 que usa a interface PCIe 4.0 conseguindo uma frequência Turbo de 1800 MHz, uma taxa de 128 GPixel/s e um desempenho FP32 de 8 TFLOPs. Conta com 16 GB de memória HBM com largura de banda de 512 GB/s e TDP de 200W. Esta placa gráfica conta com um desempenho comparável à GeForce GTX 1080 da Nvidia, a qual tem um consumo de 180W.

Já a JM9231 poderá competir com a GTX 1050. Traz uma interface PCIe 3.0, alcança 1500 MHz e conta com 8 GB de memória GDDR5. Consegue uma largura de banda de 256 GB/s e desempenho de 2 TFLOPs. Tudo aponta para que seja ligeiramente mais potente do que a gráfica da Nvidia, mas tem um consumo de 150W, comparativamente aos 75W da GTX 1050.

Para já, parece que estes dois chips estão pensados apenas para fins militares. E segundo parece, será impossível encontrar estes modelos à venda fora de território chinês.