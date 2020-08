Ecrãs da LG dão informações das viagens nas janelas dos comboios

Há anos que se fala nos ecrãs transparentes, flexíveis e que irão estar disponíveis em todos os suportes com acesso ao utilizador. A tecnologia que um dia se projetou como futurista está disponível e a LG já a tinha mostrado como a sua visão para ecrãs dos aviões do futuro. Para provar que funciona, a empresa sul-coreana instalou agoira estes ecrãs OLED nas janelas de um comboio com informações das viagens.

A aposta é num ecrã que, sendo transparente, poderá adaptar-se a praticamente todas as estruturas que usamos. Do espelho de casa, à janela do carro, tudo poderá ser um ecrã com informação e não só!

LG apresenta painel OLED transparentes para várias superfícies

Pese o facto de termos já visto as Tvs com ecrã transparente, a ideia para esta tecnologia é ser mais que “um mostrador” lá de casa. No início deste ano, a LG Display apresentou a sua visão para a cabine do avião do futuro, que incluía divisórias OLED transparentes. Estas divisórias mostravam informação aos passageiros.

De acordo com a consultora Prescient & Strategic Intelligence, espera-se que o mercado de ecrãs transparentes cresça fortemente, a uma taxa de 46% todos os anos. Assim, este novo negócio poderá atingir um valor estimado em 4,93 mil milhões de dólares em 2024. A LG Display diz ter recebido manifestações de interesse na sua tecnologia de fabricantes de automóveis, de aviões, construtores de edifícios inteligentes e empresas de metro.

A aplicação de ecrãs transparentes tornar-se-á mais diversificada. A LG Display tem como objectivo fornecer produtos a uma vasta gama de indústrias, de acordo com a sua visão como fornecedor líder de soluções de ecrãs.

Referiu o analista Chang-ho Oh.

Ecrã OLED de 55 polegadas… que é uma janela também

Para o projeto da janela do metro, que se diz ser uma novidade mundial, os expositores OLED transparentes de 55 polegadas foram instalados em comboios na Linha 6 em Pequim e na Linha 10 em Shenzhen. Assim, estes ecrãs fornecerão aos passageiros dos pendulares, informações em tempo real sobre horários do metro, atualizações de viagens e informações sobre o estilo de vida, tais como tempo e notícias.

Portanto, para quem tem a oportunidade de viajar atualmente pela China, esta tecnologia poderá já desafiar a imaginação. Contudo, dada a projeção da penetração no mercado desta tecnologia, em breve esta será comum nos nossos meios de transporte e não só.