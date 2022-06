A escassez de componentes foi um dos mais graves problemas que afetou significativamente praticamente todos os setores do mundo tecnológico, em especial o das placas gráficas. No entanto, a situação parece estar a melhorar de forma gradual, e os números mostram isso mesmo.

Desta forma, de acordo com um recente relatório, a disponibilidade das placas gráficas AIB aumentou 32% no primeiro trimestre de 2022, face ao mesmo período do ano passado.

Mais 32% de GPUs AIB disponíveis no primeiro trimestre

A empresa de análise de mercado Jon Peddie Research (JPR) revelou nesta segunda-feira (6) um relatório onde mostra os destaques relativos ao mercado de placas gráficas durante o primeiro trimestre deste ano de 2022.

De acordo com as informações da pesquisa, o envio de unidades de modelos AIB (add-in-board) teve um aumento de 32,2% nos primeiros três meses do ano, comparativamente ao mesmo período do ano passado, e ainda um aumento de 1,4% face ao trimestre anterior.

Os detalhes indicam também que este mercado envolveu o movimento de 8,6 mil milhões de dólares no primeiro trimestre do ano. No entanto, este é um montante menor daquele que foi apresentado no último trimestre de 2021, o qual foi de 12,4 mil milhões de dólares. Por sua vez, o analista JPR estima que até ao ano de 2025 sejam atingidos aproximadamente 57 mil milhões de dólares no envio de placas gráficas para o mercado.

Um dos principais motivos para este crescimento de unidades enviadas é a redução da média de preço das placas gráficas pelas primeira vez em oito trimestres de aumento.

O relatório revela ainda que, sem surpresas, a Nvidia continua a dominar o mercado das GPUs com cerca de 75% de participação, apresentando um aumento de 27,4% nos seus envios comparativamente ao mesmo período do ano passado, mas uma diminuição de 0,3% face ao trimestre anterior.

Por sua vez, a AMD tem conquistado terreno e passou de uma participação de 20% no primeiro trimestre de 2021, para 24% nos primeiros três meses deste ano. A empresa de Lisa Su registou um aumento de 6% no envio de placas gráficas em relação ao trimestre anterior e de 43,9% face ao mesmo período do ano passado.

A Intel ainda não tem uma representação significativa neste estudo, mas o relatório estima que o aparecimento das gráficas Arc Alchemist vai começar a ter impacto no mercado das GPUs a partir de 2023.