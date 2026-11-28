Servidores com chips Blackwell da NVIDIA, cuja venda para a China está restringida pelos EUA, foram encontrados num centro de dados em Xangai. A instalação tem ligações a Alice Huang, a mulher no centro da polémica que levou à breve saída de Jensen Huang.

Racks GB300 registados em documentos oficiais chineses

A pista surgiu em documentos que duas empresas entregaram aos reguladores da China. Os registos referem racks GB300 NVL72 e GB200 instalados no Yangtze River Delta Project, um centro de dados situado em Xangai.

Uma das empresas, a Shanghai Shuoyao, pediu ao Shanghai Innovation Bank um empréstimo de cerca de 14 milhões de dólares e deu um rack GB300 NVL72 como garantia.

O número de série desse rack consta de uma base de dados pública de garantias. A partir dele foi possível chegar à Gigabyte Technology, de Taiwan, que não revelou a quem vendeu o equipamento.

Qual é a ligação a Alice Huang?

A Shanghai Shuoyao tem laços com a Megaspeed, uma empresa de computação na nuvem com sede em Singapura. Alice Huang ficou com uma participação de controlo nesta empresa em 2023 e saiu em agosto de 2025.

A Shuoyao descreve a relação com a Megaspeed como uma simples cooperação comercial. A Megaspeed nega qualquer irregularidade, mas o Departamento de Justiça dos EUA investiga se violou as regras de exportação.

Até agora não há provas de que a Megaspeed tenha desviado chips diretamente para o centro de dados de Xangai. Ainda assim, o presidente da instalação foi identificado como Kang Wei, apresentado como marido de Alice Huang.

Segundo o The New York Times, Kang Wei tem ligações ao Ministério da Segurança do Estado chinês, os serviços de informações do país.

A investigação encontrou ainda servidores com chips NVIDIA da geração Hopper, a anterior à Blackwell. O caso surge numa altura em que Washington aperta o controlo sobre os chips de inteligência artificial que chegam à China. Jensen Huang tem uma audição pública marcada no Congresso dos EUA para 3 de dezembro, às 15h de Lisboa.

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