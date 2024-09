China procura uma alternativa nacional à Nvidia. Que empresas chinesas estarão à altura?

O crescimento da China está a ser exponencial, marcando já uma sólida presença em várias indústrias. Considerando as sanções de que foi alvo pelos Estados Unidos da América (EUA), o país asiático procura, agora, uma alternativa nacional à Nvidia.

A Inteligência Artificial (IA) fez explodir a procura por semicondutores mais potentes, com a Nvidia a liderar em termos de resposta global.

Com as sanções impostas pelos EUA às empresas chinesas, o país viu-se obrigado a intensificar os esforços para impulsionar o setor nacional de chips.

Aliás, apesar de a Nvidia poder enviar certos chips para a China, os EUA já mostraram vontade em cortar o acesso aos semicondutores mais avançados e às ferramentas necessárias para os fabricar.

China quer ser independente em matéria de semicondutores

Perante este cenário protecionista, a China quer desenvolver semicondutores que possam sustentar a sua própria indústria de IA. Para perceber a concorrência que o país asiático pode representar para a Nvidia, a CNBC falou com dois analistas que identificaram alguns potenciais concorrentes:

#1 - Huawei

A Huawei é uma das maiores empresas de tecnologia da China, com um negócio que vai além dos smartphones e gadgets que conhecemos melhor. Afinal, abrange desde infraestruturas de telecomunicações a computação em nuvem. A sua unidade de conceção de chips chama-se HiSilicon.

Não se trata apenas do hardware, mas do ecossistema geral, ferramentas para desenvolvedores e a capacidade de continuar a evoluir esse ecossistema à medida que a tecnologia avança. Aqui, a Huawei tem muitas vantagens e está a tentar construir um ecossistema de software em torno da sua série Ascend de processadores de centro de dados.

Disse Paul Triolo, sócio associado da empresa de consultoria Albright Stonebridge.

A Huawei vende os chips que produz como parte dos servidores que vão para os centros de dados para treinar modelos de IA. Os seus servidores de IA estão sob a marca Atlas.

A geração atual de chips da Huawei chama-se Ascend 910B, estando a empresa a preparar o lançamento do Ascend 910C, que pode estar no mesmo nível do H100 da Nvidia, de acordo com um relatório do Wall Street Journal em agosto.

Além da opinião dos analistas, a própria Nvidia identificou explicitamente a Huawei, entre outras empresas, como concorrente em áreas como chips, software para IA e produtos de rede, no seu relatório anual no início deste ano.

#2 - Alibaba e Baidu

Embora comprem chips à Nvidia, as duas empresas estão já a trabalhar nos seus próprios semicondutores para processamento de IA.

O chip de inferência de IA da Alibaba já foi implementado para acelerar o seu sistema de recomendação na sua plataforma de comércio eletrónico. A Baidu integrou o seu chip Kunlun nos seus centros de dados e no setor da condução autónoma.

Disse Wei Sun, analista sénior da Counterpoint Research.

A Baidu é uma das maiores empresas de Internet da China e concebe os seus próprios chips para utilização em servidores e carros autónomos sob a marca Kunlun.

A unidade de conceção de semicondutores da Alibaba, denominada T-Head, desenvolveu um chip de inferência de IA denominado Hanguang 800.

#3 - Biren Technology

Integrante da lista negra dos EUA, que restringe o acesso a determinadas tecnologias americanas, a Biren Technology possui uma GPU de uso geral, bem como uma plataforma de desenvolvimento de software para criar aplicações sobre o hardware.

Esses chips fazem parte da série de produtos Bili da Biren, projetados para serem usados em centros de dados para treino de IA.

#4 - Cambricon Technologies

Integrante, também, da lista negra dos EUA, a Cambricon Technologies desenvolve vários tipos de semicondutores, desde os concebidos para treinar modelos de IA até aos que podem executar aplicações de IA em dispositivos, em vez de em centros de dados.

#5 - Moore Threads

Integra, também, a lista negra dos EUA e está a desenvolver GPU para treinar grandes modelos de IA, passando a sua missão por tornar-se num "líder global de GPU".

A ByteDance, proprietária da TikTok, é um investidor desta empresas fundada em 2020, juntamente com grandes empresas de capital de risco, incluindo a Sequoia e a GGV Capital.

#6 - Enflame Technology

Esta startup chinesa, na qual a Tencent investe, procura posicionar-se como uma alternativa local à Nvidia. A empresa desenha chips para centros de dados centrados no treino e no processamento de IA.