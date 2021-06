China já produziu mais de 140 mil milhões de chips só neste ano

Não há dúvidas de que a China é uma das maiores potências mundiais, sobretudo no que respeita ao mundo da indústria tecnológica. E, com as restrições impostas pelos EUA, o país asiático teve mesmo que pensar em estratégias de forma a atenuar o impacto das limitações sofridas.

No entanto, parece que a China está a saber ultrapassar estes problemas. Segundo os últimos dados, até ao momento, o país já conseguiu produzir uma impressionante quantia de 140 mil milhões de chips.

Numa altura de grave escassez de componentes, acentua-se mais a necessidade de as fábricas gerirem os recursos e pedidos da melhor forma. Para além disso, é importante, sobretudo para os consumidores, que haja várias potências a fabricar componentes, de forma a aumentar as possibilidades de rechear novamente as prateleiras das lojas com os equipamentos em falta.

Nesse sentido, a China é um dos países altamente focados na produção de chips. E os últimos dados mostram resultados bastante promissores para a região e para a indústria.

China produziu mais de 140 mil milhões de chips só neste ano

De acordo com os dados revelados pelo jornal local South China Morning Post, este ano a China já conseguiu produzir uma quantidade incrível de 140 mil milhões de chips. Estes resultados dizem respeito ao período entre janeiro a maio e, portanto, o mês de junho ainda não está contabilizado.

Mas são de facto valores impressionantes, especialmente quando, apenas em maio de 2021, o país asiático conseguiu fabricar 29,9 mil milhões de chips. Ou seja, trata-se de um crescimento de 37,6% face ao mesmo período de 2020. Estes valores foram divulgados pelo National Bureau Statistics.

Por outro lado, se compararmos os primeiros cinco meses de 2020, verificamos que a produção de chips cresceu 48,3%. E estes resultados também são fruto das estratégicas adotadas pelo governo chinês no sentido de obter independência da China neste setor, desamarrando-se cada vez mais da vinculação aos EUA.

Poderá a China tornar-se líder na indústria de chips?