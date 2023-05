China descobre contrabando de 70 gráficas escondidas em lagostas vivas

Quando o assunto é tentar fazer entrar nalguns países equipamentos 'pela porta do cavalo', assistimos às mais criativas formas das pessoas o fazerem. Mas as últimas informações mostram que a criatividade pode mesmo não ter limites, pois na China foram encontradas 70 placas gráficas contrabandeadas dentro de lagostas vivas.

Placas gráficas escondidas dentro de lagostas vivas na China

Já aqui temos escrito sobre algumas formas hilariantes de se tentar fazer entrar alguns produtos na China através das alfândegas, mas que não correram bem. Um dos mais recentes foi o caso de um ciclista que foi detido no país por tentar entrar com 6.000 cartões microSD. Anteriormente também havíamos noticiado que haviam sido encontrados 84 discos SSD dentro de uma trotinete elétrica na alfândega chinesa. No ano passado falámos também de uma mulher que se fingia de grávida para entrar na alfândega com 200 processadores Intel e 9 iPhones.

Mas a última notícia deste género consegue ser ainda mais caricata do que as anteriores. Isto porque foram agora encontradas na China 70 placas gráficas contrabandeadas que estavam escondidas dentro de, imagine-se, lagostas vivas! O acontecimento ocorreu na alfândega de Hong Kong e as gráficas apreendidas são modelos Quadro K2200 da Nvidia, lançadas em 2014.

Mas o mais curioso em toda esta história é o facto de todas estas GPUs terem sido encontradas num carregamento que continha nada menos do que 280 kg de lagostas vivas. Estima-se que o destino deste contrabando era a China continental. As informações indicam que a alfândega conseguiu apreender a carrinha que transportava o carregamento e o condutor nem sequer tinha a documentação.

De acordo com as informações, a carga consistia em 200 lagostas e 70 placas gráficas e foi avaliada em cerca de 600.000 dólares de Hong Kong, o que corresponde a cerca de 70 mil euros. Mas não se sabe ao certo se este valor engloba só as GPUs ou se também estão inseridas as lagostas.