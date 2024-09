China avisa o Japão de retaliações económicas severas devido a restrições à produção de chips

A China alertou para a possibilidade de uma retaliação económica severa contra o Japão, se este continuar a restringir as vendas e a manutenção de equipamento de fabrico de chips a empresas chinesas.

De acordo com a Reuters, em julho, o Japão começou a restringir as exportações de 23 tipos de equipamento de fabrico de semicondutores, alinhando os seus controlos comerciais tecnológicos com um esforço dos Estados Unidos para limitar a capacidade da China de produzir chips avançados.

Conforme partilhado pela Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o assunto, a China avisou o Japão para a possibilidade de uma retaliação económica severa, caso o país continue a restringir as vendas e a manutenção de equipamento de fabrico de chips a empresas chinesas.

A mesma fonte avança que a Toyota Motor disse, em privado, às autoridades japonesas, que a China poderia reagir às restrições cortando o acesso do Japão aos minerais necessários para a produção automóvel. Vários funcionários chineses terão exposto repetidamente esta posição aos seus homólogos japoneses em reuniões recentes.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China afirmou que o país sempre se opôs firmemente à perturbação da produção global e da estabilidade da cadeia de abastecimento, à politização da cooperação económica e comercial normal, e aos bloqueios científicos e tecnológicos contra a China.

A China sempre se empenhou em manter a segurança e a estabilidade da produção global e da cadeia de abastecimento e sempre implementou medidas de controlo das exportações justas, razoáveis e não discriminatórias.

Disse Mao Ning, porta-voz da China, quando lhe foi pedido um comentário numa conferência de imprensa.

Por sua vez, um porta-voz da Toyota disse que a fabricante de automóveis estava constantemente a considerar as melhores estratégias de aquisição, não se limitando aos recursos minerais, para satisfazer as necessidades dos seus clientes.