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CEO da Nvidia admite infidelidade e enfrenta suspeitas de espionagem chinesa

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O CEO da Nvidia vê-se no centro de uma polémica que mistura vida pessoal e segurança nacional. Uma confissão pública de infidelidade e uma investigação por possível espionagem chinesa abalam a liderança de Jensen Huang.

Jensen Huang, diretor-executivo da NVIDIA

Confissão de infidelidade e pedido de desculpas

Numa mensagem tornada pública pela empresa, Jensen Huang reconheceu ter sido infiel à esposa. “Fui infiel à minha mulher. Os meus atos magoaram-na a ela e aos nossos filhos”, escreveu. O executivo assumiu total responsabilidade, aceitou as críticas e manifestou esperança em reconstruir a confiança da família, embora admita que um pedido de desculpas não apaga o sucedido.

Pediu ainda perdão aos colaboradores, ao conselho de administração, aos parceiros e aos acionistas por não ter estado à altura das suas responsabilidades enquanto CEO. A identidade da outra pessoa envolvida não foi revelada.

As informações disponíveis apontam para Alice Huang, cidadã chinesa e antiga diretora da Megaspeed, uma empresa de centros de dados sediada em Singapura que adquire chips à Nvidia. De acordo com o The New York Times, os serviços de informações norte-americanos consideram que a executiva poderá ter facilitado informações a Pequim.

O Financial Times noticiou a existência de um memorando de informações que a liga ao Ministério da Segurança do Estado chinês e descreve uma alegada relação amorosa entre ambos. O documento não foi tornado público e as acusações não foram provadas. A China rejeita as notícias, classificando-as como uma tentativa de difamação.

Investigação por possível espionagem

O caso ganha relevância devido ao negócio dos semicondutores. Os Estados Unidos restringem a exportação para a China de certos processadores avançados usados no desenvolvimento de inteligência artificial (IA), embora prevejam licenças sob condições específicas.

A Megaspeed está sob escrutínio norte-americano por suspeitas de ter facilitado o acesso chinês a tecnologia restringida. Huang defendeu as operações comerciais com a empresa, garantindo que a Nvidia verificou o destino dos seus processadores. Singapura mantém também uma investigação à companhia, mas negou que as suas autoridades estejam a investigar Alice Huang por alegados vínculos com os serviços secretos chineses.

Perante estas suspeitas, o conselho de administração da Nvidia decidiu avançar com uma investigação independente, supervisionada por conselheiros independentes e consultores jurídicos externos. O procedimento analisará a informação disponível, com especial atenção à segurança nacional e económica dos Estados Unidos.

O caso chegou ao Congresso, onde os presidentes de três comissões solicitaram uma reunião à porta fechada com Huang para 18 de novembro. Entretanto, o conselho mantém a confiança no executivo, que se comprometeu a colaborar plenamente, e um porta-voz confirmou que este continuará à frente da empresa.

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Autor: Rui Neto
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Jensen Huang nvidia

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