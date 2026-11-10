Bluetooth como o conhecemos tem os dias contados. Mudança radical chega em breve

O Bluetooth nunca foi sinónimo de transferências rápidas, servindo quase sempre como um recurso para trocar pequenos ficheiros ou ligar periféricos simples. Esse teto técnico, que teima em limitar desde 2016 com os 2 Mbps do modo Low Energy, está com os dias contados. O Bluetooth Special Interest Group (SIG) formalizou a adoção da tecnologia High Data Throughput, conhecida como HDT, que promete alterar a forma como os dispositivos comunicam.

Na prática, a norma integrada na especificação Bluetooth Core 7.0 eleva a taxa máxima teórica de transmissão para os 7,5 Mbps. Trata-se de um salto que quase quadruplica o débito atual sem exigir consumos absurdos de energia. Ao despachar pacotes de dados pesados numa fração do tempo habitual, os chips voltam ao modo de repouso muito mais depressa, poupando a bateria de gadgets minúsculos.

O fim dos engarrafamentos no áudio sem fios e IoT

A grande dor de cabeça do áudio sem fios sempre foi a compressão agressiva, obrigando quem procura qualidade a recorrer a codecs proprietários ou a cabos. Com uma largura de banda substancialmente maior, o HDT abre caminho definitivo ao streaming sem perdas (lossless) em auriculares e auscultadores de consumo geral. Além disso, tarefas banais como atualizar o firmware de uma lâmpada inteligente ou sincronizar métricas densas de um relógio desportivo deixam de parecer um processo lento e exasperante.

Para lá do débito puro, a engenharia por trás do padrão aposta em esquemas de modulação coerente mais avançados e correção de erros dinâmica. Isto traduz-se numa estabilidade muito superior em ambientes congestionados, como aeroportos, transportes públicos ou escritórios pejados de redes concorrentes. A ligação deixa de cair com tanta facilidade quando nos afastamos ligeiramente do telemóvel ou quando o sinal sofre interferências.

Quando chega o Bluetooth HDT às lojas?

A segurança das comunicações também recebeu uma camada reforçada com a introdução de chaves independentes e suporte a Perfect Forward Secrecy. Este detalhe técnico fecha brechas em transmissões contínuas e previne interceções indesejadas, algo vital numa altura em que periféricos de realidade estendida e pequenos nós de inteligência artificial começam a circular dados sensíveis pelo ar.

Convém, no entanto, conter o entusiasmo e gerir as expectativas a curto prazo. A especificação HDT chega ao mercado como uma funcionalidade opcional dentro do Bluetooth 7.0, o que significa que nem todos os chips e aparelhos mais baratos a vão incluir de fábrica. Os primeiros produtos comerciais compatíveis só deverão aterrar nas prateleiras por volta de 2027.

Até lá, resta esperar que os fabricantes de silício integrem os novos módulos e que o suporte chegue aos sistemas operativos móveis. Trata-se de um salto que demorou quase uma década a ganhar forma, mas que finalmente alinha o protocolo de curto alcance com as exigências dos equipamentos modernos.