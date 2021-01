AMD poderá lançar gráfica Radeon 6000 ‘XTXH’ de alto desempenho

A AMD tem tido um destaque bastante positivo nos últimos tempos, e não foi à toa que os nossos leitores a elegeram como marca do ano de 2020.

Um dos segmentos fortes da fabricante são os processadores e placas gráficas. E agora algumas informações reveladas indicam que empresa poderá estar a preparar uma gráfica Radeon 6000 ‘XTXH’ de alto desempenho.

Fazendo um apanhado geral do ano que passou, a AMD só tem motivos para celebrar. Começando pelo início do ano onde a fabricante conseguiu conquistar 40% de quota do mercado pela primeira vez em 14 anos. Mas o ponto mais alto foi quando a marca finalmente apresentou as suas novas placas gráficas Radeon RX 6800, RX 6800 XT e RX 6900 XT.

E bem sabemos que o sucesso de uma marca se mede através da preferência dos utilizadores. E de acordo com os dados, a AMD conseguiu vender 7 vezes mais CPUs novos do que a Intel no mercado alemão.

Os leitores escolheram-na como marca do ano e também como a melhor fabricante de processadores, batendo assim a Intel. Ah, e sem esquecer que a empresa também vende bicicletas!

AMD pode estar a preparar uma gráfica Radeon 6000 ‘XTXH’ de alto desempenho

De acordo com informações descobertas por um utilizador chinês, a AMD poderá estar a preparar o desenvolvimento de placas gráficas Radeon 6000 de alto desempenho. O leaker, designado Komachi, divulgou na sua conta do Twitter um screenshot de um documento do USB.org onde aparece um registo de novos modelos Radeon Graphics.

O leaker publicou no seu tweet apenas “AMD Radeon Graphics XL, XT, XTX, XTXH” e deixou ainda o link para o site onde o registo foi feito. Através do suposto registo são confirmadas as especificações USB 2.0, USB 3.2, Power Delivery 3.0 e USB Type-C.

Os rumores apontam para que este registo seja referente ao novo modelo de GPU para computadores. Mas algumas vozes também indicam que poderão ser chips para dispositivos móveis.

Para já ainda nada há de concreto, muito menos de oficial. Mas tudo indica que a AMD estará com as mãos na massa e irá apresentar várias novidades ao longo de 2021.