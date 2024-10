AMD anuncia novo chip de IA que vai fazer tremer a NVIDIA

A AMD apresentou a sua mais recente arma com o objetivo direto de desafiar o domínio da NVIDIA na computação de IA. O recém revelado Instinct MI325X, construído na arquitetura CDNA 3 avançada, "supera o H200 da NVIDIA em desempenho de IA em até 1,3 vezes".

Novo chip é superior ao H200 da NVIDIA em inferência

Projetado para se destacar em tarefas de IA, como treino, tuning e inferência de modelos, o Instinct MI325X possui 304 unidades de computação (CUs), suporta até 256 GB de memória HBM3E e atinge uma largura de banda máxima de 6,0 TB/s.

Os testes de desempenho revelam números impressionantes: o MI325X atinge até 1307,4 TFLOPS em FP16 e BF16, 2614,9 TFLOPS em FP8 e 1.978,9 TOPS em INT8. Testes práticos em plataformas como a Mistral 7B, Llama 3.1 70B e Mixtral 8x7B demonstram a sua superioridade sobre o H200 da NVIDIA em tarefas de inferência.

Num evento especial, a AMD confirmou os planos para iniciar a produção até ao final de 2024, com parcerias garantidas com grandes empresas como a Dell, Gigabyte, HP Enterprise, Lenovo, SuperMicro e Eviden para integrar o MI325X nas configurações dos centros de dados. Está programado para um lançamento no primeiro trimestre de 2025.

O futuro da AMD na IA

As ambições da AMD em IA vão além do MI325X. A série MI350 baseada em CDNA 4 é esperada para o segundo semestre de 2025, prometendo um aumento de 35x no desempenho de inferência em comparação com o CDNA 3, juntamente com suporte para até 288 GB de memória HBM3E. Olhando para o futuro, a série MI400 com arquitetura da próxima geração está prevista para 2026.

A empresa também está a melhorar o suporte para os seus chips em estruturas e modelos populares de IA, como o Llama 3.2 da Meta e o Stable Diffusion 3, sublinhando o seu compromisso com uma ampla compatibilidade e otimização do desempenho. A AMD enfatiza uma estratégia de preços competitiva com o objetivo de oferecer desempenho superior por dólar em comparação com os seus rivais.

Embora os detalhes específicos do preço do Instinct MI325X não tenham sido revelados, a posição competitiva da AMD sugere uma meta de preço abaixo do H200 da NVIDIA, potencialmente em torno de 28.900 dólares (26.428 euros). Essa abordagem agressiva ressalta a determinação da AMD em conquistar uma fatia significativa do mercado de computação de IA atualmente dominado pela NVIDIA.

