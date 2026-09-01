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Alemanha acusa a Rússia de tentativas de ataque com drone no aeroporto de Leipzig

· Hardware 3 Comentários

Imagem: Sebastian Willnow/DPA/AP, via The Guardian

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Autor: Ana Sofia Neto

  1. Zé Fonseca A. says:
    1 de Setembro de 2026 às 22:06

    And so it begins

    Responder
  2. PorcoDoPunjab says:
    1 de Setembro de 2026 às 22:56

    Se era para destruir um avião com armas para a Ucrânia, é um alvo mais que legítimo.
    Aliás, e já aqui o disse várias vezes, se eu estivesse no lugar do Putin já teria enviado uns cogumelos para Londres, Paris e Berlim e talvez mais alguns locais.
    Depois logo se vê…
    Se é para brincar, vamos brincar então.
    Era só o que faltava, andarem a enviar armas para me atacarem e eu ficar quieto.
    Era já a seguir…

    E para quando os Russos começarem a destruir barcos comerciais com destino à UE e EUA?
    Se o Ocidente pode impor sanções e bloqueios unilaterais, os Russos e outros tb podem.
    Assim é que é.

    Sim, já sei, antes que perguntem, sim, sou pago com Russas.
    Que querem? Não consigo resistir…

    Responder

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