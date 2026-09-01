Alemanha acusa a Rússia de tentativas de ataque com drone no aeroporto de Leipzig

A Alemanha confirmou aquilo que há semanas se suspeitava: o drone carregado com explosivos encontrado no aeroporto de Leipzig/Halle no início de agosto foi obra da Rússia. A resposta já está a ser desenhada, e passa por sanções, expulsões diplomáticas e um reforço dos controlos de segurança.

Depois de semanas de hesitação, o governo alemão decidiu finalmente apontar o dedo.

Numa curta conferência de imprensa, em Berlim, o ministro do Interior, Alexander Dobrindt, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Johann Wadephul, confirmaram que todos os indícios apontam para que a Rússia tenha fornecido o equipamento e o conhecimento técnico necessários ao ataque, recrutando agentes de baixo perfil para o executar no terreno.

Dobrindt aproveitou ainda a conferência para subir formalmente o nível de ameaça nacional de "geral" para "elevado".

O caso remonta à noite de 4 para 5 de agosto, quando um drone com 600 gramas de explosivos foi encontrado junto à asa de um avião de carga ucraniano, usado para transportar armamento para a Ucrânia.

O dispositivo não chegou a detonar, mas as autoridades não têm dúvidas de que, se tivesse explodido, o resultado teria sido catastrófico, conforme o The Guardian.

Nos dias seguintes, chegou a admitir-se que um segundo drone fizesse parte do plano de ataque, mas os investigadores acabaram por lançar dúvidas sobre essa teoria.

Já a 14 de agosto foi encontrado um outro drone junto ao aeroporto, desta vez acompanhado de vestígios do explosivo militar hexogénio.

Segundo os investigadores, o conjunto de indícios recolhidos sugere que os autores do plano poderão ter tido em mente um ataque bem mais amplo do que aquele que se conhecia até então.

As consequências para Moscovo

Perante este cenário, a Alemanha decidiu encerrar o consulado russo em Bona e retirar à Casa da Rússia, um centro cultural em Berlim há muito apontado como base de operações de espionagem, o espaço onde funciona atualmente.

Entretanto, o embaixador russo foi chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para ser informado, ao vivo, das medidas.

Entre as restantes ações anunciadas destacam-se:

Maior controlo sobre a chamada "frota-fantasma" russa, ou seja, os navios que transportam petróleo e outros bens à margem das sanções internacionais pelo mar Báltico e mar do Norte;

sobre a chamada "frota-fantasma" russa, ou seja, os navios que transportam petróleo e outros bens à margem das sanções internacionais pelo mar Báltico e mar do Norte; Novas listas negras de cidadãos russos;

de cidadãos russos; Reforço dos controlos fronteiriços à entrada na Alemanha.

O governo alemão está ainda a apoiar o 22.º pacote de sanções da Comissão Europeia, que deverá abranger mais 1600 empresas e organizações ligadas à Rússia.

Do lado russo, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, garantiu que Moscovo vai reagir ao que classificou como uma "ação anti-russa" por parte de Berlim.

Solidariedade europeia

A União Europeia (UE) e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) manifestaram desde logo "total solidariedade" com a Alemanha.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, elogiaram as medidas anunciadas e reafirmaram o compromisso de defesa dos aliados.

À conferência de imprensa faltou o chanceler alemão, Friedrich Merz, depois de, na semana passada, ter garantido publicamente que os responsáveis "vão pagar" pelo ataque.

Um padrão mais amplo de sabotagem

Segundo o jornal Bild, que cita fontes dos serviços secretos alemães, os investigadores já estabeleceram ligações entre este caso e outros incidentes com drones e explosivos registados em vários países europeus, incluindo Roménia, Itália, Polónia, Bulgária e Reino Unido.