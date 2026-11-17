Durante os anos 80 e 90, ter uma caixa de computador com um botão Turbo no painel frontal parecia sinónimo de potência extra. Bastava carregá-lo para ver o pequeno ecrã LED saltar de 8 para 33 MHz, dando a sensação de que a máquina ganhava velocidade superior. A realidade técnica era outra. Esse interruptor não fazia overclock nem libertava recursos escondidos, funcionando apenas como um truque de marketing dos fabricantes da época.

Botão Turbo dos PC antigos era uma mentira

Nos computadores com processadores Intel 80286, 80386 e 80486, o botão Turbo ligado à motherboard permitia apenas que o chip operasse à sua frequência normal de fábrica. Quando o utilizador desligava essa opção, o sistema reduzia artificialmente o ritmo do relógio da CPU ou introduzia ciclos de espera. O computador não ficava mais rápido com o modo ativo; ficava era mais lento quando o botão estava desativado.

Os fabricantes precisavam de abrandar os PC

Esta aparente contradição nasceu nos primeiros anos do IBM PC. Na altura, muitos programadores desenvolviam jogos e aplicações atando o ritmo das animações e o tempo de execução à velocidade bruta do processador. Ninguém previu que a frequência dos chips escalasse tão depressa.

Quando chegaram processadores mais capazes, os programas antigos tornaram-se injogáveis ou corriam de forma acelerada por não usarem temporizadores independentes. Reescrever todo o catálogo de software existente era inviável. A solução da indústria passou por criar um modo de retrocompatibilidade que simulasse o comportamento lento das primeiras máquinas IBM, garantindo o funcionamento normal dos títulos antigos.

A ilusão dos ecrãs LED e o fim de uma era

O problema esteve na forma como a funcionalidade foi vendida ao público. Chamar Turbo a um interruptor de compatibilidade induzia qualquer utilizador em erro, levando-o a acreditar que puxava o hardware ao limite. Os visores numéricos das caixas reforçavam essa ideia com leituras pré-programadas que alternavam entre valores baixos e a frequência nominal real, como 16, 25 ou 33 MHz.

A utilidade deste componente começou a desaparecer a partir de meados da década de 1990. Com sistemas operativos mais modernos, como o Windows 95, a gestão do tempo nos programas passou a depender de temporizadores precisos do sistema e não da cadência física do processador.

Em paralelo, surgiram ferramentas de software capazes de resolver falhas de compatibilidade sem exigir alterações físicas no ritmo da motherboard. Sem função prática e com o público esclarecido sobre o verdadeiro papel daquele interruptor, o botão Turbo desapareceu definitivamente das caixas de computador antes do final da década.