A Mi Band 5 da Xiaomi é uma das mais bem sucedidas smartbands do mercado. Reúne um conjunto de funcionalidades que por norma se encontram em equipamentos bem mais caros, num dispositivo muito simples e muito eficiente.

A marca chinesa tem mantido uma constante atualização deste dispositivo, para tentar melhorar e dar-lhe ainda mais funcionalidades. Um novo update surgiu agora e traz para a Mi Band 5 melhorias que há muito eram esperadas.

De forma recorrente a Xiaomi apresenta as novas versões do software para a sua Mi Band. A marca foca-se sempre em 2 vertentes importantes e que os utilizadores querem e procuram. Falamos da criação de novas funcionalidades e, principalmente, de melhorar as atualmente oferecidas.

É no seguimento destes ciclos que agora surge mais uma novidade para a Mi Band 5. Falamos da atualização de firmware 1.0.2.54, que está já a ser oferecida a todos que têm esta smartband. Inicialmente estava limitada ao mercado chinês, mas está já na versão global.

Oferecida com a mais recente atualização da app Mi Fit, este novo update está principalmente focado em melhorar o que a Mi Band oferece aos utilizadores. A Xiaomi deixou as novidades para mais tarde e preocupa-se por agora com o seu desempenho em situações normais.

Do que está descrito na lista de melhorias, ainda que na versão chinesa, existem duas mudanças importantes com esta nova atualização. A primeira está em erros que existiam no ecrã da smartband e a segunda na fiabilidade da contagem de passos que a Mi Band 5 faz.

Após a atualização da app Mi Fit devem ver chegar o alerta da atualização disponível para a Mi Band. Esta deverá decorrer de forma simples, com tem acontecido. Se necessitarem, podem procurar a atualização diretamente na app da Xiaomi.

Esta é mais uma atualização que a Xiaomi traz para a sua smartband, melhorando-a. A Mi Band deverá ver a sua sucessora chegar em breve, esperado-se que finalmente traga o NFC e outras opções importantes, há muito aguardadas.