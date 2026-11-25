Com a tecnologia, há eletrodomésticos que vão muito além do básico e que, depois de chegarem a casa, rapidamente se tornam indispensáveis. São soluções pensadas para simplificar tarefas e poupar tempo.

Quando o assunto são eletrodomésticos essenciais para uma casa, são mencionados aqueles que fazem parte do nosso dia a dia e que dificilmente dispensamos, como uma torradeira ou uma máquina de café. No entanto, existe todo um conjunto de soluções que, embora nem sempre estejam no topo da lista de prioridades, podem fazer uma diferença significativa na forma como gerimos as tarefas domésticas.

Por vezes, basta um pequeno upgrade ou a introdução de um equipamento diferente para tornar uma tarefa mais simples, rápida e cómoda. Apesar de poderem parecer um extra à primeira vista, há aparelhos que acabam por conquistar um lugar na rotina, seja pela praticidade, pela eficiência ou pelo tempo que nos ajudam a poupar. Aproveite a Black Friday!

Eletrodomésticos que vão além do óbvio

Smart toaster

Mais do que uma torradeira convencional, esta acrescenta inteligência a uma tarefa simples, permitindo preparar torradas de forma mais prática e ajustada às preferências de cada um.

Ufesa One Touch Duo Torradeira Digital 850W, 2 Ranhuras, Ecrã LED, 6 Níveis, Funções Pão, Bagel, Muffin, Waffle, Recalentar, Descongelar, Memória, Bandeja para Migalhas Ver na Amazon

Keenstone – 2 x 2 Torradeira inteligente com 4 ranhuras (ecrã táctil inclinado de 75°, controlo duplo independente, função de malha única, aquecimento e descongelação Ver na Amazon

Caixote do lixo inteligente

Até o caixote do lixo pode beneficiar da tecnologia, por muito absurdo que a ideia possa parecer à primeira vista. Esta solução inteligente torna a gestão dos resíduos mais higiénica, cómoda e simples.

Caixote do lixo cozinha com sensor da MONZANA 58 L, aço inoxidável, tampa automática removível, indicador LED, cabo USB, proteção contra humidade, escritório, impermeável Ver na Amazon

Máquina de gelo

Para quem gosta de ter sempre bebidas frescas à disposição, uma máquina de gelo é daqueles equipamentos que rapidamente se tornam indispensáveis.

Máquina de gelo 12 kg/24 H da EUHOMY 9 cubos em 6 minutos, máquina de fazer gelo auto-limpável, 2 tamanhos de gelo, com alça, pá para gelo e cesta, servir para casa / cozinha/escritório/bar preto Ver na Amazon

Máquina de Gelo da ecozy 12 Kg/24 Horas, 9 Cubos de Gelo em 6 Minutos, 2 Tamanhos de Gelo, Máquina de Gelo Autolimpante, Máquina de Gelo Portátil Para Casa, Festa, Cozinha, Bar Ver na Amazon

Máquina de pipocas

Fazer pipocas em casa nunca foi tão simples, e ter uma máquina dedicada permite preparar este snack de forma rápida e prática, sem depender de soluções de compra pré-feitas.

Taurus PopCorn 1100 W, sem óleo, ar quente, 3 Min; Botão único para fácil utilização Ver na Amazon

FOHERE Pipoqueira 5,5L Máquina de Pipocas Retro com Camada Antiaderente – Máquina para Fazer Pipocas de Milho Fácil de Usar – Silencioso e Rápido (entre 4 min) (Vermelho) Ver na Amazon

Máquina de água com gás

Permite preparar água gaseificada em casa de forma simples, ajustando a intensidade das bolhas ao gosto de cada um. Uma alternativa prática para quem gosta de bebidas com gás e quer reduzir o consumo de garrafas descartáveis.

Sodastream Terra Máquina de fazer água com gás e bebidas, preto Ver na Amazon

Philips Water ADD4902BK / 10 GoZero Máquina de água com gás, plástico, 1 litro, preto Ver na Amazon

Seladora a vácuo

Uma solução bastante útil para conservar alimentos durante mais tempo, evitando o desperdício e ajudando a organizar melhor o frigorífico ou congelador e a despensa.

Bonsenkitchen Embaladora a vácuo, 4 modos, acessórios incluídos Ver na Amazon

Bonsenkitchen Embaladora a vácuo, 5 modos, capacidade de sucção 8 l/min Ver na Amazon

Robô de limpeza de vidros

Limpar janelas pode ser uma tarefa demorada e chata, mas este equipamento automatiza grande parte do processo, facilitando a manutenção dos vidros em casa.

Proscenic W10 Pro Robô limpa-vidros, 8000 Pa, 5 modos, aplicação e comando Ver na Amazon

JUPPLIES Robot Limpador de vidros elétrico de 90 W com sucção de 5600 Pa, limpa vidros para janelas com 3 modos automáticos, controlo remoto e sistema antiqueda, silencioso, 4 min/m² Ver na Amazon

Dispensador automático de comida para animais

Permite programar as refeições dos animais de estimação e garantir que recebem a quantidade certa de alimento, mesmo quando não estamos em casa à hora habitual.

PETKIT Comedouro Automático 2.4G WiFi, 3L Dispensador de Comida para Gatos/Cães, Controlo por App, 1-10 Refeições por Dia, Compatível com Alimentos Liofilizados, Cuba de Aço Inoxidável Ver na Amazon

Faroro 7L Dispensador Automático Dispensador de Comida para Gatos e Cães com Temporizador até 5 Refeições por Dia, Controlo de Porções, Ecrã LCD, Gravação de Voz de 10s Ver na Amazon

Compostor elétrico de cozinha

Uma forma prática de dar uma nova utilização aos restos alimentares, reduzindo o volume de resíduos orgânicos e tornando a gestão do lixo doméstico mais simples.

Compostador elétrico de cozinha inteligente 4 L 3 modos, sem odores, silencioso, auto-limpeza, reduz 90% dos resíduos alimentares, converta resíduos em fertilizante, preto Ver na Amazon

OK-255 Compostador elétrico de cozinha 5,5 l 5 modos, inteligente e silencioso, sem odores, fácil de limpar, reduz 90% de resíduos alimentares, 2026 branco Ver na Amazon

Tupperware a vácuo

Uma alternativa aos recipientes convencionais, permite retirar o ar do interior para ajudar a conservar os alimentos durante mais tempo, mantendo-os frescos e reduzindo o desperdício alimentar.

CASO Vacu OneTouch Eco-Set O aspirador manual a vácuo de alimentos inclui 3 recipientes de vidro e 10 sacos ZIP – com até 150 minutos de autonomia. Embaladora a vácuo doméstica – preto Ver na Amazon

ZWILLING Fresh & Save Set inicial de vácuo para alimentos, 16 peças, azul Ver na Amazon

Dispensador automático de detergente

Permite dosear a quantidade de detergente necessária de forma automática, tornando a lavagem da loiça mais prática, higiénica e sem desperdícios.

Dispensador de sabão automático Dispensador de sabão automático com sensor de movimento por infravermelhos, 4 níveis ajustáveis, recarregável por USB, resistente à água IPX5 Ver na Amazon

Mini máquina de lavar loiça

Uma solução compacta para quem tem pouco espaço na cozinha ou não precisa de lavar grandes quantidades de loiça. Facilita uma tarefa diária sem ocupar tanto espaço como um modelo tradicional.

COMFEE ' CDWMTO201D(W) Mini máquina de lavar louça de mesa, 5 l [Classe energética D] Lavagem a vapor de 98 °C, sem canalização, início diferido, armazenamento ventilado 72 H, cuidado do bebé e lavagem de frutas Ver na Amazon

Duronic DW5 WE Lava-louças pequena – Lava-louças portátil sem instalação, mini máquina de lavar loiça, máquina de lavar loiça, 6 programas, 950 W, secagem rápida, 52,3 dB [Classe energética B] Ver na Amazon

Máquina de fazer pão

Permite preparar pão fresco em casa com pouco esforço, bastando juntar os ingredientes e selecionar o programa pretendido. Uma forma prática de ter pão acabado de fazer sempre que apetecer.

Panasonic SD-YR2550SXE Panificadora automática com dispensador, 850 W, sensor de temperatura, temporizador digital 13H, 31 programas, prateado Ver na Amazon

Moulinex Pain & Délices Máquina de pão de 20 programas Ver na Amazon

Máquina de fazer iogurtes

Ideal para quem gosta de preparar os próprios alimentos, permite fazer iogurtes caseiros de forma simples e adaptar os ingredientes e sabores às preferências de cada um.

Severin iogurte Inclui 7 frascos de iogurte de 150 ml para 1 litro de iogurte caseiro, tampa transparente, estilo grego, interruptor basculante, 18 W, aço inoxidável escuro, JG 3510 Ver na Amazon

Iogurteira Clatronic Para uma preparação rápida e fácil | Iogurteira para iogurte, queijo fresco e queijo creme, iogurteira com 7 frascos de 160 ml com tampa, JM 3344 Ver na Amazon

Afiador elétrico de facas

Facilita a manutenção das facas de cozinha, mantendo-as afiadas sem grande esforço.

Orbegozo 7000 Afiador de facas elétrico, interruptor de ligação, 60 W, sistema de afiação de pedra de 2 etapas, afia tesouras, recolhe cabos automático Ver na Amazon

Afiador de facas elétrico profissional 3 etapas, molas de diamante; Para bordas lisas de bisel duplo, ranhura cerâmica para retocar bordas dentadas, afiação rápida e motor de baixo ruído Ver na Amazon

Espumador e aquecedor de leite

Ideal para quem gosta de preparar bebidas ao estilo das cafeterias, permite aquecer o leite e criar espuma cremosa para cappuccinos, lattes ou outras bebidas, sem grande esforço.

Espumador de leite elétrico Aquecedor de leite 4 em 1, para espuma quente e fria, 240 ml 400 W, preto Ver na Amazon

Cecotec Espumador de leite Power Latte Spume 4000 500 W, capacidade de 115 ml, sem cabos, 3 modos de funcionamento, todos os tipos de leite, base antiderrapante de 360 º Ver na Amazon

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