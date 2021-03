Google dá a conhecer lista de futuros smartphones… mas de outras marcas

A Google tem no seu portefólio de hardware alguns dos melhores smartphones do mercado. Ainda que não sejam disponibilizados no nosso país, não deixam de ser uma referência. No entanto, a história que a Google contou foi outra… A empresa revelou uma lista de 23 smartphones com suporte ao seu ARCore, sendo que alguns deles ainda não foram divulgados pelas próprias marcas.

Entre eles destaca-se o Asus Zenfone 8 Flip, o LG Stylo 7 e vários Samsung Galaxy A.

A Google recentemente deixou escapar uma série de nomes de smartphones que ainda não viram a luz dia, nem tão pouco foram apresentados ao público. Não estamos a falar de smartphones Pixel, não. São modelos de smartphones que as muitas fabricantes irão lançar nos próximos meses e que terão suporte ao ARCore da Google.

Google a desvendar segredos…

Na lista divulgada surgiram 23 novos modelos de oito fabricantes diferentes. Claro que desta lista muitos deles são modelos já lançados, no entanto, vários surgem como um presente para os fãs destas marcas.

Ora, por exemplo, da Samsung ficou-se com a garantia de que existirão em breve os Samsung Galaxy A52 4G, A72 4G e A82 5G. Não esqueçamos que a Samsung tem evento marcado para dia 17 deste mês e poderá aproveitar o momento para fazer o lançamento destes modelos, tal como os rumores sugerem.

A lista divulgada inicialmente pelo site 9to5Google, disponível na página Google Developers, dedicada ao ARCore, já foi, obviamente ajustada de forma a ignorar estes nomes.

Além dos três smartphones da Samsung, há ainda destaque para o Asus Zenfone 8 Flip e para o LG Stylo 7, o que acaba por desvendar segredos, de forma “oficial”, que as marcas talvez não quisessem ver já expostos.

Lista de smartphones divulgados antes do tempo: