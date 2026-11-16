Gadgets retro estão de volta: este rádio FM monta-se em casa

Das consolas portáteis de inspiração retro às máquinas fotográficas de rolo, os gadgets de outros tempos estão a conquistar a nova geração. Parece que muitos jovens estão cansados da estética minimalista dos dispositivos tecnológicos tradicionais e estão a repescar as alternativas mais antigas. Este rádio é um exemplo disso.

Durante anos, o mercado tecnológico foi dominado por dispositivos cada vez mais finos, discretos e minimalistas, com superfícies lisas, cores sóbrias e cada vez menos elementos físicos. Contudo, há uma tendência diferente a ganhar voz com as novas gerações: o regresso de gadgets com personalidade, cores fortes e uma utilização mais tátil.

As consolas portáteis de inspiração retro e os kits de rádio FM para montar são alguns exemplos desta mudança. Ou seja, produtos que recuperam conceitos e características de outras épocas e que, hoje, encontram um público curioso por experiências tecnológicas diferentes.

Esta tendência está especialmente ligada à Geração Z, que mostra interesse por objetos tecnológicos que vão além da simples funcionalidade. Na hora de escolher, o design, a textura dos materiais, as cores e a interação física com o dispositivo pesam bastante.

Não se trata necessariamente de rejeitar a tecnologia moderna, mas antes procurar alternativas a um quotidiano cada vez mais centrado em ecrãs táteis e em dispositivos todos muito parecidos entre si.

Um rádio FM para montar em casa

Um exemplo desta tendência é este kit de rádio FM. Com os componentes incluídos no conjunto, é possível construir um pequeno recetor de rádio que, mais do que a montagem em si, desperta o interesse pela eletrónica e o gosto de criar, com as próprias mãos, um dispositivo que funciona mesmo.

O modelo em questão tem um ecrã LCD que mostra a frequência, permite memorizar até 22 estações e inclui pesquisa automática de emissoras. Oferece ainda amplificação de 5 W, ajuste digital do volume e a possibilidade de ouvir rádio através do altifalante ou de auscultadores.

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Além de um hobby para os leitores mais curiosos, este kit de rádio FM surge como uma boa ideia de prenda de anos ou Natal para quem gosta de eletrónica, de projetos para fazer com as próprias mãos ou de gadgets com um toque retro.

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