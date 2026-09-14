Gadgets que pode carregar via USB: há muito mais para além do smartphone

Há muito tempo que a porta USB deixou de servir apenas para transferir ficheiros ou ligar periféricos ao computador. Hoje, é uma das formas mais práticas de alimentar e carregar uma enorme variedade de gadgets, alguns deles bastante improváveis, mas curiosamente úteis.

O carregamento por USB é amplamente associado ao smartphone, aos auriculares ou ao smartwatch. De facto, são dispositivos que já fazem parte do nosso dia a dia e, muitas vezes, carregamo-los sem sequer pensar na tecnologia que está por detrás.

Contudo, a versatilidade do USB fez com que esta ligação chegasse a muitos outros equipamentos, desde pequenos acessórios para utilizar em casa até gadgets pensados para viagens, trabalho ou lazer.

12 gadgets que podem ser carregador via USB

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