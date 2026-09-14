Gadgets que pode carregar via USB: há muito mais para além do smartphone
Há muito tempo que a porta USB deixou de servir apenas para transferir ficheiros ou ligar periféricos ao computador. Hoje, é uma das formas mais práticas de alimentar e carregar uma enorme variedade de gadgets, alguns deles bastante improváveis, mas curiosamente úteis.
O carregamento por USB é amplamente associado ao smartphone, aos auriculares ou ao smartwatch. De facto, são dispositivos que já fazem parte do nosso dia a dia e, muitas vezes, carregamo-los sem sequer pensar na tecnologia que está por detrás.
Contudo, a versatilidade do USB fez com que esta ligação chegasse a muitos outros equipamentos, desde pequenos acessórios para utilizar em casa até gadgets pensados para viagens, trabalho ou lazer.
12 gadgets que podem ser carregador via USB
Newaner Isqueiro Elétrico de Cozinha
Newaner Isqueiro Elétrico de Cozinha Arco USB Recarrregável Longo Antivento 360 Flexível Mecheros de Gás Velas Aromáticas Lareira Churrasco (Preto).
Corta-pelos Nariz
Aparador pelos nariz e orelha USB recarregável, LCD Display, IPX7 para cortar o cabelo do nariz e orelhas, Nose Hair Trimmer para homens e mulheres.
OHAYORI Foco LED recarregável
Luz de trabalho portátil USB de 4 modos, 6000 mAh power bank, luz de trabalho LED solar impermeável para exteriores, campismo, jardim, pesca, garagem, emergência [Classe energética E].
Mini ventilador de secretária
Ventilador de refrigeração pessoal USB de 3 velocidades com rotação de 360 °, cabo USB e bateria para casa, escritório, ginásio, pesca, campismo.
Pistola de silicone quente
Tilswall Pistola de silicone quente sem fios (2 Ah) W106s branca 20 barras.
Ferramenta rotativa multifuncional
HARDELL Mini triturador bateria sem fio USB, ferramenta rotativa multifuncional 4 V com 61 acessórios, 5 velocidades para trabalhos manuais, modelismo, polir, perfurar e cortar, kit de presente.
Metro Laser
Metro Laser, IPSXP 60M 196Ft USB Recarregável Medidor Laser Mudo Portátil Metro Laser com LCD Ecrã Retroiluminado Digital, Cálculo de Distância, Área, Volume, Pitágoras, Adição e Subtração.
Escova de Limpeza
Fregadora Giratória Elétrica, Escova de Limpeza Sem Fio com 8 Cabeças de Escova Substituíveis, Mopa de Limpeza para Banheira e Azulejo de Piso com 137cm de Cabo Ajustável para Banheiro Cozinha (Branco).
Mini soprador ajustável
WOLFBOX MF50 - Espanador de ar elétrico sem fios de 110000 rpm, mini soprador ajustável de 3 velocidades com carregamento rápido, soprador de pó para computador, teclado, casa, exterior e carro.
Aquecedor de Mãos Recarregável
OCOOPA Aquecedor de Mãos Recarregável Magnético 10000mAh, Aquecimento de Dupla Face Elétrico Aquece Mãos, 4 Níveis de Calor até 57℃, Presente para Homens, Raynauds, Golf, Camping, UT3 Pro.
Compressor de ar portátil
Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 - Compressor de ar portátil (0,2 10,3 bar/3-150 psi, 6 modos, bateria de 2000 mAh, 14,4 Wh, carregamento USB-C, ecrã LED), preto.
Tesoura Elétrica
Fanttik C8 Tesoura Elétrica Sem Fio com Tela LED, Tesoura Elétrica Cortador de Papelão, luz LED, Para Caixa de Papelão Fina, Tapete de Couro Plástico Planta em Vaso.