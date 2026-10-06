Gadgets de cuidado pessoal em promoção: oportunidades para si e para oferecer
Há compras que vamos adiando fazer até aparecer o preço mais atrativo, especialmente no que aos gadgets de cuidado pessoal diz respeito. Por isso, se tem estado a adiar a compra daquela máquina de barbear ou daquele removedor de borbotos, esta pode ser uma boa oportunidade para renovar ou adquirir alguns dispositivos.
Os períodos de promoções já não servem apenas para comprar smartphones, computadores ou televisores. De facto, há um largo conjunto de pequenos equipamentos que usamos diariamente e nos quais uma boa promoção pode fazer uma diferença interessante.
Dyson Airwrap
Origin Moldador multifuncional e secador
Philips Lumea série 8000
Dispositivo IPL para depilação, alternativa à depilação a laser, tecnologia SenseIQ, 4 acessórios para o corpo, lápis recortador compacto acetinado, BRI949/00
Philips i9000 Prestige
Máquina de barbear elétrica para homem, máquina de barbear a seco e húmido, tecnologia SkinIQ, base de carregamento, recarregável, estojo de viagem, centro de limpeza, XP9205/30
Oral-B iO 9
Escova de dentes elétrica com 2 cabeças de escova, preta
ghd Platinum+
Prancha de cabelo profissional inteligente, cabelos mais fortes
ghd Gold
Ferro de cabelo profissional para um cabelo liso e brilhante – para todos os tipos de cabelo
Braun Série 7, AIO7565
Aparador multifuncional, azul
NK Massajador de pernas
6 modos de massagem, controlo com 4 níveis, temporizador, função de calor, compressão de ar para relaxamento muscular, melhora a circulação
CREATE/ION STYLER PRO
Escova de ar secador e modelador iónico 5 em 1 grafite/Motor DC sem escovas, 3 velocidades, função de ar frio, 3 níveis de temperatura, estojo de armazenamento, 1300W
Braun ThermoScan 7
Termómetro de ouvido | Tecnologia Age Precision
Philips OneBlade 360
Aparador para barba e corpo, máquina de barbear elétrica para homem, depilação masculina, 2 lâminas, 5 comprimentos, 60 minutos de uso com 1 hora de carregamento, QP4631/30
DREAME Mini
Secador de cabelo de alta velocidade, peso leve: 270 g, rápido
Philips OneBlade Original
360 lâminas, compatíveis com todas as alças OneBlade e Pro, 5 unidades (modelo QP450/50)
Beurer PowerReload
Pistola de massagem, massagem com pontos de gatilho para relaxamento e regeneração, potente dispositivo de massagem muscular com 5 cabeças, 5 níveis de intensidade, extremamente
Oral-B Série iO Ultimate Clean
Cabeças de Reposição Originais, Pacote de 6 Reposições Pretas para Escovas de Dentes Elétricas Oral-B iO, Eliminação Profunda da Placa Bacteriana
Viproud
Termometro digital de febre para bebés, crianças e adultos, termómetro bebé infravermelho sem contacto para o termómetro frontal, com medições precisas instantâneas, alarme de febre (branco)
A&D Medical Tensiómetro de braço digital
Medição precisa da pressão arterial e do pulso, validado clinicamente – UA-611
Pulsioxímetro de dedo profissional
Berrcom oxímetro de pulso medição precisa da saturação de oxigénio no sangue com função de alarme, ecrã OLED para todas as pessoas com cordão e pilhas
Philips Removedor de borbotos elétrico
Lâmina 8800 RPM, 3 tamanhos de malha, preto
Entre hoje e amanhã, vale a pena estar atento, comparar valores e perceber o histórico habitual do produto. Mais do que tudo, privilegiar equipamentos que façam sentido para quem os vai utilizar.
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