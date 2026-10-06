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Gadgets de cuidado pessoal em promoção: oportunidades para si e para oferecer

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Há compras que vamos adiando fazer até aparecer o preço mais atrativo, especialmente no que aos gadgets de cuidado pessoal diz respeito. Por isso, se tem estado a adiar a compra daquela máquina de barbear ou daquele removedor de borbotos, esta pode ser uma boa oportunidade para renovar ou adquirir alguns dispositivos.

Escova de dentes elétrica

Os períodos de promoções já não servem apenas para comprar smartphones, computadores ou televisores. De facto, há um largo conjunto de pequenos equipamentos que usamos diariamente e nos quais uma boa promoção pode fazer uma diferença interessante.

Dyson Airwrap

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Origin Moldador multifuncional e secador

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Philips Lumea série 8000

Philips Lumea série 8000

Dispositivo IPL para depilação, alternativa à depilação a laser, tecnologia SenseIQ, 4 acessórios para o corpo, lápis recortador compacto acetinado, BRI949/00

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Philips i9000 Prestige

Philips i9000 Prestige

Máquina de barbear elétrica para homem, máquina de barbear a seco e húmido, tecnologia SkinIQ, base de carregamento, recarregável, estojo de viagem, centro de limpeza, XP9205/30

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Oral-B iO 9

Oral-B iO 9

Escova de dentes elétrica com 2 cabeças de escova, preta

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ghd Platinum+

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Prancha de cabelo profissional inteligente, cabelos mais fortes

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ghd Gold

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Ferro de cabelo profissional para um cabelo liso e brilhante – para todos os tipos de cabelo

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Braun Série 7, AIO7565

Braun Série 7, AIO7565

Aparador multifuncional, azul

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NK Massajador de pernas

NK Massajador de pernas

6 modos de massagem, controlo com 4 níveis, temporizador, função de calor, compressão de ar para relaxamento muscular, melhora a circulação

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CREATE/ION STYLER PRO

CREATE/ION STYLER PRO

Escova de ar secador e modelador iónico 5 em 1 grafite/Motor DC sem escovas, 3 velocidades, função de ar frio, 3 níveis de temperatura, estojo de armazenamento, 1300W

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Braun ThermoScan 7

Braun ThermoScan 7

Termómetro de ouvido | Tecnologia Age Precision

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Philips OneBlade 360

Philips OneBlade 360

Aparador para barba e corpo, máquina de barbear elétrica para homem, depilação masculina, 2 lâminas, 5 comprimentos, 60 minutos de uso com 1 hora de carregamento, QP4631/30

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DREAME Mini

DREAME Mini

Secador de cabelo de alta velocidade, peso leve: 270 g, rápido

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Philips OneBlade Original

Philips OneBlade Original

360 lâminas, compatíveis com todas as alças OneBlade e Pro, 5 unidades (modelo QP450/50)

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Beurer PowerReload

Beurer PowerReload

Pistola de massagem, massagem com pontos de gatilho para relaxamento e regeneração, potente dispositivo de massagem muscular com 5 cabeças, 5 níveis de intensidade, extremamente

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Oral-B Série iO Ultimate Clean

Oral-B Série iO Ultimate Clean

Cabeças de Reposição Originais, Pacote de 6 Reposições Pretas para Escovas de Dentes Elétricas Oral-B iO, Eliminação Profunda da Placa Bacteriana

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Viproud

Viproud

Termometro digital de febre para bebés, crianças e adultos, termómetro bebé infravermelho sem contacto para o termómetro frontal, com medições precisas instantâneas, alarme de febre (branco)

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A&D Medical Tensiómetro de braço digital

A&D Medical Tensiómetro de braço digital

Medição precisa da pressão arterial e do pulso, validado clinicamente – UA-611

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Pulsioxímetro de dedo profissional

Pulsioxímetro de dedo profissional

Berrcom oxímetro de pulso medição precisa da saturação de oxigénio no sangue com função de alarme, ecrã OLED para todas as pessoas com cordão e pilhas

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Philips Removedor de borbotos elétrico

Philips Removedor de borbotos elétrico

Lâmina 8800 RPM, 3 tamanhos de malha, preto

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Entre hoje e amanhã, vale a pena estar atento, comparar valores e perceber o histórico habitual do produto. Mais do que tudo, privilegiar equipamentos que façam sentido para quem os vai utilizar.

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Autor: Ana Sofia Neto
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