G FITS: Earbuds da Logitech que dão som e colorido ao teu ouvido

O Pplware esteve recentemente em Berlim num evento realizado pela Logitech onde foram apresentadas várias novidades. Além do PRO Racing Wheel e do PRO Racing Pedals e também da consola G Cloud, a Logitech apresentou também os G-FITS, um robustos earbuds com excelente qualidade de sim e muita cor para o seu ouvido.

Conheçam melhor as características destes pequenos earphones que prometem fazer sucesso.

G FITS: Os primeiros a terem tecnologia Lightspeed sem fios

Num mercado já com tanta oferta, torna-se difícil inovar para conseguir ganhar espaço. No entanto, o processo de evolução e inovação dos equipamentos é assim que funciona e as fabricantes conseguem quase sempre incorporar uma ou outra novidade.

A Logitech G, a submarca da área do gaming da Logitech, anunciou em Berlim os G-FITS. Estes pequenos, mas poderosos equipamentos, garantem um de muita qualidade, ao mesmo temo que dão estilo a quem os usa.

Equipados com tecnologia Lightspeed e Bluetooth 5.2, estes earbuds podem ser emparelhados com um PC, Mac, Playstation, Nintendo Switch e dispositivos móveis.

Os Logitech G FITS são mesmo os primeiros earphones a terem Lightspeed sem fio. Destaque também para a bateria de longa duração que pode chegar às 10h (com ligação Bluetooth).

Se for por Lightspeed, a autonomia máxima pode chegar às 7h. Os G FITS têm também uma case e o carregamento pode ser feito via USB-C.

Estes Earbuds estão disponíveis em branco e em preto. Destaque ainda para o facto de existir uma app para personalizar vários parâmetros dos equipamentos, incluindo o controlo de vários leds que estão integrados.

Este equipamento vai estar disponível a partir de outubro nos EUA e o valor sugerido é de $229.00.