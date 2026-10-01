Fim dos auscultadores comuns? Novos Bose QuietComfort chegaram e mudam tudo

A Bose acaba de atualizar uma das suas linhas mais icónicas no mercado nacional com o lançamento oficial da segunda geração dos QuietComfort Headphones. Mantendo a referência histórica de ergonomia e isolamento acústico, esta evolução aposta forte na versatilidade acústica ao introduzir áudio espacial nativo e transmissão física sem perdas. O foco passa a estar tanto no silêncio alcançado como na precisão com que cada elemento sonoro é entregue aos utilizadores mais exigentes.

O grande salto qualitativo reside na implementação da tecnologia TrueSpatial, concebida para retirar o palco sonoro do interior da cabeça e projetá-lo à frente do ouvinte. Este processamento adapta ficheiros convencionais de música ou podcasts sem necessidade de faixas gravadas de raiz para formatos imersivos. A gestão sonora divide-se agora entre perfis dedicados como o Immersion, que junta espacialização ao cancelamento ativo, e o modo Cinema, desenhado para fixar os diálogos no centro visual durante a reprodução de filmes e séries de streaming.

Cancelamento ativo inteligente e áudio lossless via USB-C

O cancelamento de ruído característico da marca ganha maior controlo através do sistema QuietControl complementado pela tecnologia ActiveSense renovada. No modo Aware, este mecanismo analisa o ambiente circundante em tempo real e atenua picos súbitos de volume exterior, garantindo atenção total à envolvente sem cortes abruptos na reprodução. A flexibilidade estende-se a opções de utilização sem qualquer cancelamento ativo, adaptando o consumo energético e a perceção acústica a cada cenário quotidiano.

No campo das ligações com cabo, a interface USB-C assume um papel de destaque ao ultrapassar a mera função de carregamento elétrico. Os auscultadores processam agora fluxos de dados de áudio sem perdas até 24 bits e 48 kHz diretamente a partir de equipamentos compatíveis. A comunicação bidirecional assegura ainda a transmissão da voz até 24 bits e 16 kHz para chamadas de alta definição, existindo também na embalagem um adaptador analógico de 3,5 mm para ligação direta a sistemas de entretenimento de bordo ou computadores.

Ergonomia revista, autonomia sólida e preço em Portugal

No plano estético e ergonómico, a estrutura foi alvo de um redesenho subtil mas funcional, apresentando conchas de linhas ovais e uma haste deslizante mais ampla para um ajuste firme. O recurso a pele sintética e acolchoamento reforçado preserva a assinatura de conforto prolongado que define o ecossistema da marca. Para facilitar a operação diária sem recorrer ao smartphone, todos os comandos físicos foram reposicionados estrategicamente na estrutura exterior, permanecendo os ajustes finos de equalização centralizados na aplicação móvel dedicada.

A vertente de comunicações beneficia de algoritmos atualizados para filtrar o ruído de fundo durante chamadas de voz em ambientes movimentados. No protocolo sem fios, a presença do Bluetooth 5.4 garante emparelhamento multiponto estável, permitindo transições imediatas entre dois dispositivos em simultâneo. A gestão de energia atinge as 24 horas contínuas de reprodução clássica, reduzindo-se para 18 horas quando o processamento imersivo permanece ativo, com um ciclo de recarga integral completado em três horas via porta USB-C.

Estes novos equipamentos chegam às lojas em Portugal com opções de acabamento em preto, White Smoke e Eucalyptus Green, posicionando-se no segmento premium com um preço de venda recomendado a partir de 399 euros. Trata-se de uma aposta evidente na convergência entre o silêncio absoluto para trabalho e a fidelidade acústica de estúdio necessária para consumo multimédia diário sem concessões.