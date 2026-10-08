Faltam poucos dias para conhecermos a tecnologia de imagem True-to-Life de última geração da OPPO

A OPPO anunciou que a série OPPO Find X10, que inclui os seus mais recentes smartphones topo de gama, vai fazer a sua estreia mundial no dia 21 de outubro, num evento global que terá lugar em Maiorca, Espanha. Concebida para ser uma câmara Hasselblad True-to-Life, a nova gama combina hardware de câmara líder do setor com o LUMO True Image Engine de última geração.

A série Find X10 dá continuidade à linguagem de design minimalista da série Find X, “com materiais de elevada qualidade e detalhes cuidadosamente trabalhados”, nas palavras da marca. O seu novo design sem margens apresenta vidro esculpido numa única peça que se integra no módulo das câmaras, suavizando o impacto visual da saliência das câmaras e proporcionando um aspeto coeso.

O OPPO Find X10 Pro Max, na cor Branco Lunar, inspira-se no design das câmaras clássicas. A sua LUMO Camera Island apresenta um acabamento metalizado prateado mate, integra a câmara True Color de nova geração e o sistema de flash duplo, complementados por detalhes serrilhados e pelo anel de destaque laranja mate característico da Hasselblad. Na parte traseira, o vidro mate e liso combina com um padrão subtil inspirado em tecido, num distintivo acabamento bicolor.

O OPPO Find X10 estará disponível nas cores Azul Glaciar, Rosa Coral e Cinza Titânio, enquanto o Find X10 Pro Max será comercializado nas cores Cinza Titânio e Branco Lunar.

Fotografado com o OPPO Find X10 Pro Max, utilizando a câmara ultra-grande angular.

A promessa da OPPO para os entusiastas da fotografia

Esta série combina o design requintado com um grande avanço em termos de hardware de imagem. O OPPO Find X10 apresenta um sistema de câmara dupla de 200 MP pioneiro na sua categoria, desenvolvido em colaboração com a Hasselblad.

O Find X10 Pro Max vai ainda mais longe com o primeiro sistema de câmara tripla de 200 MP do setor, incorporando sensores de 200 MP nas câmaras ultra-grande angular, principal e teleobjetiva, pela primeira vez num smartphone.

A solução de fotografia computacional de última geração da OPPO, o LUMO True Image Engine, tira o máximo partido do hardware das câmaras. Combina a experiência da marca em imagem com a reprodução natural de tons do Master Mode, apoiada pelas informações precisas de cor captadas pela Câmara True Color. O LUMO True Image Engine proporciona detalhes autênticos, cores precisas e tons naturais.

A série OPPO Find X10 traz também uma importante atualização na área da videografia. No Find X10 Pro Max, as três câmaras traseiras suportam gravação de vídeo em 4K a 120 fps e em 8K a 30 fps, enquanto o OPPO Find X10 oferece as mesmas capacidades nas suas duas câmaras de 200 MP.

A série Find X10 apresenta ainda a a captura em formato Open Gate, que utiliza toda a área de captação do sensor para captar uma maior parte da cena e proporcionar aos criadores maior liberdade para recortarem e reenquadrarem a mesma filmagem em formatos paisagem, retrato e outros, na pós-produção.

Fotografado com o OPPO Find X10 Pro Max, utilizando a câmara teleobjetiva de 3x.

A série OPPO Find X10 é equipada com o chipset topo de gama da MediaTek:

O Find X10 funciona com o MediaTek Dimensity 9600M ;

; O Find X10 Pro Max está entre os primeiros smartphones a incorporar o MediaTek Dimensity 9600 Pro de 2 nm.

Ambos os modelos incluem uma bateria OPPO de silício-carbono com 7150 mAh, que proporciona até dois dias de utilização normal com uma única carga. Concebida para uma durabilidade a longo prazo, a bateria foi também projetada para manter mais de 80% da sua capacidade original após cinco anos de utilização normal.

A série Find X10 inclui também a mais recente versão do ColorOS 17, que traz um visual renovado e experiências quotidianas mais inteligentes.

O seu novo design Living Flow combina elementos visuais com interações fluidas, enquanto o AI Mind Pilot com o Agent Mode conecta a IA agêntica aos ficheiros e fotografias no telemóvel, ajudando os utilizadores a realizar tarefas complexas com um único prompt.

Estreia na passadeira vermelha no BFI London Film Festival

A OPPO anunciou ainda que a série Find X10 é o Parceiro Oficial de Imagem do BFI London Film Festival, um dos maiores festivais de cinema públicos do mundo, que está a decorrer até 18 de outubro.

Entretanto, segundo a OPPO, serão revelados mais detalhes sobre os dispositivos Find X10 e Find X10 Pro Max ao longo das próximas semanas. As especificações completas, preços e disponibilidade serão revelados no lançamento mundial em Maiorca, a 21 de outubro.