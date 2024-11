Fale Todas as Línguas: Descubra o Tradutor Que Revoluciona as Suas Viagens

O Vasco Translator V4 é já um gadget conhecido, com os aventureiros a reconhecerem-lhe significativa pertinência. De facto, este pequeno dispositivo pode fazer de qualquer viajante um poliglota, permitindo que comunique em dezenas de línguas. Com novas funcionalidades, o modelo V4 apresenta-se melhorado, reforçando a sua posição enquanto tradutor de frases de referência.

Apesar de todos darmos uns toques no "portunhol", as viagens levam-nos mais longe, expondo-nos a idiomas que desconhecemos. Além disso, num país estrangeiro, pode ser preciso ir além das saudações e dos agradecimentos, estabelecendo diálogos.

Independentemente do motivo da viagem, o Vasco pode ser um importante parceiro, assegurando que a comunicação não é um problema. Com este pequeno dispositivo, pode falar livremente com pessoas em quase todo o mundo, traduzindo os idiomas com que se cruzar.

Tê-lo no bolso, com traduções avançadas à distância de uns cliques, pode ser verdadeiramente travel changing.

Em que situações é que o tradutor Vasco Translator V4 pode ser útil?

Independentemente do tipo de viagem, comunicar é essencial.

Por isso, o Vasco Translator V4 pode ser particularmente útil em viagens cujo destino se trata de um país ou região que não compreende aquela que é a língua universal - o inglês.

Comunicar com os locais não tem de ser impossível ou complicado. Uma vez que o dispositivo suporta tradução de voz em 82 idiomas, conhecer pessoas e aprofundar-se na cultura torna-se simples.

Indo além dos pedidos em cafés e dos agradecimentos esporádicos, há cenários imprevisíveis, que podem exigir outra fluidez e um conhecimento mais alargado de um determinado idioma. Por exemplo, a eventual necessidade de ir ao hospital ou passar numa farmácia. Para que explicar um problema de saúde não seja um tormento, o Vasco assegura uma tradução de frases eficiente.

Em viagens de trabalho, especialmente para países com idiomas mais complexos, um tradutor compacto pode ser um parceiro muito útil. Os parceiros de negócios podem entender-se facilmente, com o Vasco a quebrar a barreira linguística.

A aplicação MultiTalk é uma grande aliada em vários cenários, permitindo criar conversas com pessoas de todo o mundo. Em reuniões de negócios ou conferências, bem como viagens ou visitas turísticas, o Vasco pode quebrar a barreira linguística, suportando até 107 línguas e mensagens mais longas, de até 100.000 caracteres.

Além das conversas, o Vasco ainda assegura que não fica comprometido perante uma imagem com frases que não compreende, suportando tradução de fotos em 112 idiomas e tradução de texto em 96 idiomas. De forma simples, em segundos, pode traduzir um menu ou uma página de jornal.

O Vasco está mais capaz, com a tradução de frases potencializada pela IA

Além dos idiomas que tem disponível para traduções rápidas, em voz ou imagens, o Vasco promete a melhor pronúncia do mercado, com textos traduzidos por uma voz nativa, bem como resistência ao pó, salpicos e choques.

Com Internet gratuita e ilimitada, graças ao cartão SIM incorporado, o Vasco pode fazer traduções em qualquer lugar onde exista rede móvel. O acesso à Internet funciona para tradução em quase 200 países.

Agora, o Vasco Translator V4 utiliza mais de 10 motores de tradução baseados em Inteligência Artificial (IA) avançada, de modo a tornar as traduções mais rápidas, precisas e fáceis.

A tecnologia otimiza o tradutor numa série de frentes Compreensão da fala O Vasco usa IA para reconhecer e converter palavras faladas em texto. Os modelos de IA são treinados com muitas gravações de áudio existentes, para compreenderem diferentes sotaques e formas de falar, garantindo que o texto corresponde exatamente ao que foi dito. Tradução de texto A IA traduz o texto para a língua pretendida. Este processo é constantemente melhorado pela equipa de especialistas linguísticos da Vasco Electronics. Estes avaliam regularmente a qualidade das traduções, escolhendo o melhor modelo para um determinado par de línguas. Falar o texto traduzido Após a tradução, a IA pode, também, transformar o texto em palavras faladas. Isto significa que pode ouvir a tradução numa voz natural e clara. Algumas vozes são geradas com recurso a IA, o que as torna mais realistas e expressivas. Filtragem do ruído de fundo A IA é suficientemente inteligente para distinguir entre a sua voz e os ruídos de fundo (como sons da rua ou máquinas). Isto ajuda o dispositivo a concentrar-se nas suas palavras e a fornecer traduções mais rápidas e precisas. A Vasco Electronics garante a segurança dos dados de todos os utilizadores: "O software nunca é treinado com quaisquer dados do utilizador, incluindo informações sensíveis".

Tradutor de frases para todos

Em resposta às necessidades dos idosos e dos deficientes visuais, o Vasco Translator V4 recebe novas funcionalidades de personalização do ecrã e da interface. A atualização permite aos utilizadores:

Aumentar o tipo de letra;

Utilizar a ferramenta de ampliação para visualizar o texto no ecrã;

Alterar o contraste;

Inverter as cores.

Com este nível de personalização, o dispositivo é significativamente mais fácil de utilizar por pessoas com diferentes níveis de deficiência visual, abrindo a sua porta aos utilizadores que, antes, poderiam estar apreensivos quanto à sua utilização.

O ecrã tátil de cinco polegadas assegura uma visualização competente, permitindo que os utilizadores naveguem sem dificuldade, vendo claramente as traduções.

Com um design ergonómico e moderno, o Vasco possui botões físicos e digitais, respondendo à preferência de cada utilizador.