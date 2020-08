Faciall: O pequeno aparelho de limpeza facial com 3 funções

A tecnologia está hoje presente nos mais diversos equipamentos. Se há uns anos tudo era feito de forma mais manual, hoje, com a quantidade de gadgets que existem no mercado, tudo é mais rápido e com melhores resultados.

O gadget que apresentamos hoje é o Faciall que é um pequeno aparelho eletrónico para limpeza facial.

Para quem tem todos os cuidados com a pele temos hoje uma sugestão bastante interessante. Chama-se Faciall e é o novo aparelho de limpeza fácil da Prozis.

Este pequeno equipamento tem um design muito elegante, é fácil de arrumar e disponibiliza 3 funções de beleza: limpar, esfoliar e maquiagem.

O Faciall tem 6 funções de intensidade e carrega por indução através da base que vem incluído. A base liga-se por USB, podendo ser alimentada até por uma interface do PC.

Principais características do Faciall

5 horas de autonomia

Tempo de carregamento: 6h

Capacidade da bateria: 460 mAh

À prova de água

Auto Power Off

Todas as funcionalidades aqui

Aproveitem a Promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este aparelho de limpeza facial com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).