Ex-agente do FBI indica os gadgets de segurança que não devem faltar numa viagem
Num vídeo com mais de 20 milhões de visualizações no TikTok, Steve Lazarus, que se apresenta como ex-agente do FBI, partilhou conselhos de segurança para qualquer viagem que implique ficar num hotel ou outro alojamento.
Reformado do FBI, veterano da Força Aérea dos Estados Unidos e autor de livros policiais, Steve Lazarus publicou um vídeo com conselhos de segurança dirigidos a mulheres que viajam sozinhas, avisando que os hotéis são um local de risco particular para quem está desacompanhada.
Apesar de o ex-FBI se ter dirigido a quem viaja sozinho, a verdade é que os conselhos são úteis para qualquer pessoa que se aventure, sozinha ou em grupo, noutro país. Por isso, reunimos várias precauções, desde a forma de estacionar o carro até aos dispositivos que vale a pena levar na bagagem.
Antes de chegar ao quarto
Segundo Lazarus, o ideal é estacionar à frente do edifício, numa zona bem iluminada, e entrar apenas pela porta principal, evitando as entradas laterais e as escadas. No momento do check-in, aconselha a resguardar o espaço pessoal como se se estivesse num multibanco e a manter sempre o número do quarto oculto. No elevador, sugere que se espere pelo fecho das portas antes de selecionar o piso e que se deixe os restantes passageiros escolher primeiro os seus andares.
Inspeção do quarto e gadgets recomendados
Assim que chega ao quarto, o ex-agente recomenda uma verificação dos possíveis esconderijos e das fechaduras, bem como do óculo da porta, à procura de sinais de adulteração. Para quem quiser ir mais longe, propõe um detetor de câmaras escondidas, um equipamento acessível que procura radiofrequências, campos magnéticos e infravermelhos, todos eles associados a câmaras de vigilância e a microfones ocultos.
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Antes de dormir, Lazarus sugere ainda a colocação de um alarme de cunha por baixo da porta, um acessório que descreve como barato e ruidoso, capaz de assustar quem tente entrar no quarto durante a noite.
Cunha antirroubo portátil
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Ainda que não tenham sido mencionados, outros itens úteis podem ser um cofre portátil e uma fechadura temporária para portas, bem como um alarme pessoal.
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Fechadura portátil
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As recomendações de Lazarus assentam particularmente em hábitos de prevenção e, embora tenham sido dados a mulheres que viajam sozinhas, podem contribuir para a segurança de qualquer viajante.
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