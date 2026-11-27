Num vídeo com mais de 20 milhões de visualizações no TikTok, Steve Lazarus, que se apresenta como ex-agente do FBI, partilhou conselhos de segurança para qualquer viagem que implique ficar num hotel ou outro alojamento.

Reformado do FBI, veterano da Força Aérea dos Estados Unidos e autor de livros policiais, Steve Lazarus publicou um vídeo com conselhos de segurança dirigidos a mulheres que viajam sozinhas, avisando que os hotéis são um local de risco particular para quem está desacompanhada.

Apesar de o ex-FBI se ter dirigido a quem viaja sozinho, a verdade é que os conselhos são úteis para qualquer pessoa que se aventure, sozinha ou em grupo, noutro país. Por isso, reunimos várias precauções, desde a forma de estacionar o carro até aos dispositivos que vale a pena levar na bagagem.

Antes de chegar ao quarto

Segundo Lazarus, o ideal é estacionar à frente do edifício, numa zona bem iluminada, e entrar apenas pela porta principal, evitando as entradas laterais e as escadas. No momento do check-in, aconselha a resguardar o espaço pessoal como se se estivesse num multibanco e a manter sempre o número do quarto oculto. No elevador, sugere que se espere pelo fecho das portas antes de selecionar o piso e que se deixe os restantes passageiros escolher primeiro os seus andares.

Inspeção do quarto e gadgets recomendados

Assim que chega ao quarto, o ex-agente recomenda uma verificação dos possíveis esconderijos e das fechaduras, bem como do óculo da porta, à procura de sinais de adulteração. Para quem quiser ir mais longe, propõe um detetor de câmaras escondidas, um equipamento acessível que procura radiofrequências, campos magnéticos e infravermelhos, todos eles associados a câmaras de vigilância e a microfones ocultos.

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Antes de dormir, Lazarus sugere ainda a colocação de um alarme de cunha por baixo da porta, um acessório que descreve como barato e ruidoso, capaz de assustar quem tente entrar no quarto durante a noite.

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Ainda que não tenham sido mencionados, outros itens úteis podem ser um cofre portátil e uma fechadura temporária para portas, bem como um alarme pessoal.

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As recomendações de Lazarus assentam particularmente em hábitos de prevenção e, embora tenham sido dados a mulheres que viajam sozinhas, podem contribuir para a segurança de qualquer viajante.

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