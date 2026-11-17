Estes eletrodomésticos já estão mais baratos, e a Black Friday ainda nem chegou!
A contagem decrescente para a Black Friday já começou em várias plataformas e superfícies comerciais, e não é preciso esperar pelo grande dia para encontrar bons preços. Na categoria de eletrodomésticos, uma das áreas que mais pesa na carteira, a Amazon já tem excelentes oportunidades disponíveis.
A Black Friday é um dos momentos mais aguardados do ano por quem procura renovar equipamentos, comprar tecnologia ou antecipar algumas prendas de Natal. No entanto, as oportunidades não se limitam ao próprio dia, uma vez que as campanhas e os descontos começam habitualmente a surgir com alguma antecedência.
Os eletrodomésticos são uma das categorias que merece atenção nesta altura de promoções, com oportunidades em equipamentos como aspiradores, máquinas de café, air fryers, máquinas de lavar roupa e pequenos aparelhos de cozinha.
Sendo uma das áreas que mais impacto pode ter no bolso, com os equipamentos a serem normalmente caros, esta pode ser uma boa altura para renovar ou investir em novas soluções que facilitem as tarefas domésticas de forma mais acessível.
19 achados na pré-Black Friday da Amazon
Philips Cozinhar ovos série 3000, tamanho familiar até 6 ovos
Cozinhar ovos para até 6 ovos, macios, médios ou duros, bandeja para escalfar e furador, 400 W, preto (HD9137/90)
Braun Aparador de barba
Aparador de barba homem série 7, BT7525, cinzento; Aparador de barba recarregável e à prova d'água, +7 acessórios para barba, 120 minutos de duração da bateria, 40 ajustes de comprimento, lâmina ultra-afiada
Nutribullet Pro 900
Liquidificadora pessoal multifunções, liquidificador frutas e legumes, design compacto, fácil de usar e limpeza rápida, extração de nutrientes, 900 W
Vileda Infinity Flex Ultimate
Estendal telescópico, 30 m, até 205 cm; Aço e alumínio | Tubos XXL, asas altas, rodas, inclui gancho para meias, dobrável, preto
Cecotec Cecofry&Glass Crunchy Pro
Fritadeira a ar com cesta de vidro; Cesto de vidro resistente sem revestimentos, visão 360º da cozinha, painel tátil digital, cozinha saudável sem óleo
Philips Azur Série 8000 Ferro De Vapor
85 g/min De Vapor Contínuo, 260 g De Impulso De Vapor Turbo, 3000 W, Tecnologia OptimalTEMP, Base SteamGlide Elite, Azul Escuro (DST8050/20)
Cecotec Mini Nevera
Frigorífico de 46 L GrandCooler 20000 L SilentCompress Black. Altura 48,7cm, 48 cm de Largura, Baixo Consumo, Porta Reversível, Funcionamento Cíclico, Design Compacto [Classe energética E]
iRobot Roomba 115 Combo
Aspirador robô e esfrega-chão 2 em 1, potência de sucção de 15 000 pascais, escova lateral flexível, roupa de limpeza estendida, navegação Clearview LiDAR, app, preto
Devola Desumidificador 12 L/20 L
Desumidificador 12 L/20 L com filtro de carbono (20 L)
Cecotec Vinoteca Bolero Grandsommelier 1550 Black
Compressor, 15 garrafas, silencioso, alto desempenho, rege a temperatura dos seus vinhos entre 5 e 18 ºC, controlo tátil, luz interior [Classe energética G]
ECOVACS Robot limpa-vidros WINBOT mini
Design compacto, bicos duplos com pulverizador ultrassónico, sistema de proteção de 9 etapas, planeamento inteligente de rotas, 3 modos de limpeza
BISSELL SpotClean Pet Pro
Aspirador de água tapeçaria 750 W 15585; Lava aspirador ideal para donos de animais de estimação, para tapetes, tapeçarias, sofá, carro e muito mais
Cecotec Máquina de lavar louça compacta e livre de instalação de mesa
Baixo consumo, 6 programas, painel de controlo tátil, funções como Long Storage e Delay Start [Classe energética C]
Cecotec Máquina de lavar 10 kg
Máquina de lavar 10 kg de carregamento frontal; 1950W, 1400 rpm, Motor Inverter Plus, Baixo Consumo, 16 Programas, Lavagem com Vapor, Início Diferido, Branco [Classe energética A]
roborock Qrevo 2 Pro Set
Robot Aspirador de sucção extrema de 25000 Pa, branco Mopa FlexiArm, secado con aire caliente a 45 °C, autolimpieza a alta temperatura a 75 °C, sistema doble antienredos.
Ufesa TotalChef RK7
Robot de cozinha inteligente multifuncional, WIFI, 30 funções, 4,5 L, ecrã tátil de 7 polegadas, balança integrada, livro de receitas interativo, cor prateado/preto
Dyson Cyclone V10
Aspirador sem cabo, adaptador para zonas difíceis Cor Nickel e Copper, até 60 minutos, 150 watts de sucção, filtragem de 99,99%, 14 ciclones, acessório Low-Reach
Philips Série 5400
Cafeteira super automática – sistema de leite LatteGo, 12 variedades de café, ecrã intuitivo, 4 perfis de utilizador, preto (EP5441/50)
Sage Barista Express
Máquina de café com moinho integrado, sésamo preto; Moedor cônico integrado de 16 ajustes, pré-infusão a baixa pressão, microfibra personalizável manual
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