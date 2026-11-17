A contagem decrescente para a Black Friday já começou em várias plataformas e superfícies comerciais, e não é preciso esperar pelo grande dia para encontrar bons preços. Na categoria de eletrodomésticos, uma das áreas que mais pesa na carteira, a Amazon já tem excelentes oportunidades disponíveis.

A Black Friday é um dos momentos mais aguardados do ano por quem procura renovar equipamentos, comprar tecnologia ou antecipar algumas prendas de Natal. No entanto, as oportunidades não se limitam ao próprio dia, uma vez que as campanhas e os descontos começam habitualmente a surgir com alguma antecedência.

Os eletrodomésticos são uma das categorias que merece atenção nesta altura de promoções, com oportunidades em equipamentos como aspiradores, máquinas de café, air fryers, máquinas de lavar roupa e pequenos aparelhos de cozinha.

Sendo uma das áreas que mais impacto pode ter no bolso, com os equipamentos a serem normalmente caros, esta pode ser uma boa altura para renovar ou investir em novas soluções que facilitem as tarefas domésticas de forma mais acessível.

19 achados na pré-Black Friday da Amazon

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Cecotec Máquina de lavar louça compacta e livre de instalação de mesa Baixo consumo, 6 programas, painel de controlo tátil, funções como Long Storage e Delay Start [Classe energética C] Ver na Amazon

Cecotec Máquina de lavar 10 kg Máquina de lavar 10 kg de carregamento frontal; 1950W, 1400 rpm, Motor Inverter Plus, Baixo Consumo, 16 Programas, Lavagem com Vapor, Início Diferido, Branco [Classe energética A] Ver na Amazon

roborock Qrevo 2 Pro Set Robot Aspirador de sucção extrema de 25000 Pa, branco Mopa FlexiArm, secado con aire caliente a 45 °C, autolimpieza a alta temperatura a 75 °C, sistema doble antienredos. Ver na Amazon

Ufesa TotalChef RK7 Robot de cozinha inteligente multifuncional, WIFI, 30 funções, 4,5 L, ecrã tátil de 7 polegadas, balança integrada, livro de receitas interativo, cor prateado/preto Ver na Amazon

Dyson Cyclone V10 Aspirador sem cabo, adaptador para zonas difíceis Cor Nickel e Copper, até 60 minutos, 150 watts de sucção, filtragem de 99,99%, 14 ciclones, acessório Low-Reach Ver na Amazon

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