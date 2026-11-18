Se procura um eletrodoméstico versátil para a cozinha, esta proposta pode merecer a sua atenção. Trata-se de uma torradeira que também funciona como grelhador e tostadeira, reunindo várias funcionalidades num único equipamento.

Nem sempre é necessário ter um eletrodoméstico para cada tarefa na cozinha, e a Ninja Foodi 3 em 1 é um bom exemplo disso, combinando três funções que habitualmente encontramos em aparelhos distintos: torradeira, grill e tostadeira.

A versatilidade começa no próprio formato, uma vez que permite alternar entre a posição vertical, para preparar torradas, e a posição horizontal, para grelhar alimentos ou confecionar sandwiches quentes. Esta solução permite aproveitar melhor o espaço disponível na bancada, sem abdicar de diferentes formas de preparação.

Além das três funções principais, este modelo disponibiliza sete programas de preparação: tostar, bagel, descongelar, grelhar, panini, assar e reaquecer. Conta com uma potência de 2400 W, sete níveis de tostagem e um ecrã tátil para selecionar as opções pretendidas.

Uma oportunidade a considerar na Black Friday

A Ninja Foodi 3 em 1 destaca-se por reunir várias funcionalidades num só eletrodoméstico. Por isso, se está a pensar renovar os pequenos eletrodomésticos da cozinha, ou simplesmente procura uma solução mais versátil para o dia a dia, esta pode ser uma aquisição a considerar, especialmente durante a Black Friday.

Afinal, a poucos dias da Black Friday, a Amazon já começou com promoções, oferecendo uma boa oportunidade para adquirir este tipo de equipamento a um preço mais interessante. No caso da Ninja Foodi 3 em 1, o desconto torna a proposta ainda mais apelativa para quem procura substituir vários pequenos eletrodomésticos por uma única solução multifunções.