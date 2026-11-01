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Esta startup quer acrescentar a medição do cortisol ao smartwatch que o utilizador já tem

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A Lume Health apresentou um sensor que se acopla a smartwatches como o Apple Watch ou o Fitbit e mede continuamente hormonas no suor, começando pelo cortisol.

Hoje em dia, os wearables permitem acompanhar um conjunto muito completo de dados, como a frequência cardíaca, o sono, a glicose ou a temperatura corporal. Contudo, as hormonas continuam a ser uma área pouco explorada, apesar de variarem ao longo do dia e de influenciarem a forma como as pessoas se sentem e dormem, bem como impactarem o seu rendimento. Estas medições continuam a depender de análises ocasionais ao sangue ou à saliva, que captam apenas um momento isolado.

Perante esta lacuna, a Lume Health, uma empresa de tecnologia de saúde, criou um sensor que acrescenta a dimensão do tempo à medição hormonal e apresentou-o no Startup Battlefield do TechCrunch Disrupt 2026, para o qual a empresa foi selecionada.

Como funciona o sensor

O sensor da Lume fica na parte interior do pulso e liga-se a wearables que o utilizador já tenha, como um Apple Watch ou um Fitbit. Segundo a empresa, esta característica foi valorizada pelos primeiros utilizadores, que não queriam acrescentar mais um dispositivo.

A tecnologia assenta na análise do suor, dispensando agulhas, e a diretora-executiva, Vicki Powell, descreve-a como um “laboratório em miniatura” no pulso. Como as concentrações hormonais no suor são extremamente baixas, a Lume desenvolveu uma técnica própria de amplificação em três fases, que alega conseguir detetar sinais em concentrações picomolares e até femtomolares.

A base científica resulta de investigação do cofundador e diretor de tecnologia, Jonathan Moustakis, sobre a relação entre marcadores presentes no suor e no sangue, que, de acordo com a empresa, estudos iniciais indicaram estar fortemente correlacionados.

O cortisol como ponto de partida

O primeiro alvo é o cortisol, uma hormona que segue um ritmo diário natural, tipicamente a subir de manhã e a descer ao fim do dia. A empresa defende que o cortisol não deve ser interpretado apenas como “alto” ou “baixo”, e que o padrão ao longo do dia e a sua evolução podem dar uma imagem mais útil do que acontece no organismo.

Para sustentar essa ideia, o comunicado indica como fonte a National Library of Medicine (2017), segundo a qual perturbações no ritmo diário natural do cortisol estão associadas a piores resultados de saúde física e mental.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
lume sensor

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