A Ninja, marca da SharkNinja, tem vindo a afirmar-se no segmento dos pequenos eletrodomésticos de cozinha com equipamentos que apostam na versatilidade, na tecnologia e na simplificação das tarefas do dia a dia, destacando-se a gama Foodi.

A Ninja é uma das principais marcas da SharkNinja, empresa internacional de desenvolvimento e comercialização de pequenos eletrodomésticos, atualmente sediada em Needham, no estado norte-americano de Massachusetts.

A oferta está particularmente direcionada para a cozinha, incluindo fritadeiras de ar quente, liquidificadoras, processadores de alimentos, multicookers e grelhadores elétricos, num conjunto de equipamentos que procura responder às necessidades de preparação e confeção de alimentos, quer através de soluções individuais, quer de aparelhos multifunções.

Ninja Foodi: versatilidade na preparação de refeições

A gama Ninja Foodi foi apresentada em 2018, inicialmente com um equipamento multifunções que combinava a cozedura sob pressão com a fritura por ar quente. Esta proposta permitia confecionar os alimentos sob pressão e terminar o processo com ar quente, obtendo uma textura crocante sem recorrer aos métodos tradicionais de fritura.

Desde então, a oferta Foodi foi alargada a vários tipos de equipamentos, entre os quais multicookers, fritadeiras de ar quente e grelhadores. Entre as soluções disponíveis existem modelos com duas gavetas independentes, que possibilitam preparar alimentos diferentes em simultâneo, com temperaturas e tempos de confeção distintos.

O portefólio da Ninja inclui ainda outras famílias de produtos, como a Ninja CREAMi, dedicada à preparação de gelados e sobremesas congeladas, além de liquidificadoras e processadores de alimentos.

Ninja a bons preços na Black Friday:

A Ninja tem alargado a sua presença no mercado internacional através de um portfólio diversificado de equipamentos para a cozinha, sendo a aposta em recursos multifunções e em diferentes tecnologias de preparação e confeção uma das características da sua oferta.

Estes eletrodomésticos estão mais baratos na Black Friday antecipada da Amazon:

Ninja Foodi MAX Fritadeira de ar 6 em 1 com compartimento duplo, 9,6 l Não use óleo, máximo crisp, grelhar, assar e mais, pinças, 8 posições, cestas anti-aderentes, cobre e preto – AF400EUCP Ver na Amazon

Ninja MAX PRO, Frigideira de ar sem óleo, 6,2 l, pedra/dourado Gaveta quadrada grande, assar, assar, familiar, digital, peças antiderrapantes e adequadas para lavar louça – AF180EUSD Ver na Amazon

Ninja Foodi FlexDrawer, fritadeira de ar com compartimento duplo, 10,4 l Não use óleo, com divisória de cestas removível, peças anti-aderente e adequadas para máquina de lavar louça

Ninja MAX 6 em 1, fritadeira de ar e grelha de interior, 3,8 l 6 Funções de cozedura sem fumo, cozinha até 6 hambúrgueres, inclui termómetro digital para carne, preto/argento – DG551EU Ver na Amazon

Ninja Double Stack XL, fritadeira de ar de gaveta dupla, 9,5 l, preto/cobre Cesto vertical duplo, 4 níveis de cozedura, 2 grelhas, design compacto, 6 funções, até 8 porções – SL400EUCP Ver na Amazon

Ninja Foodi FlexDrawer, fritadeira de ar dupla zona, 10,4 l, preto/cobre 7 em 1, com 2 cestas e divisória removível, alça, ideal para assar e fritar com pouco óleo, inclui pinças – AF500EUCP Ver na Amazon

Ninja CRISPi PRO XL, fritadeira de ar com 2 recipientes, dourado pedra 5 funções de cozimento pré-definidas, recipientes de vidro CleanCrisp de 5,7 e 2,3 l e tampas para armazenamento – AS090EUSD Ver na Amazon

Ninja Speedi, panela elétrica multifunções rápida 10 em 1, pedra / dourado Com fritadeira de ar, cozinha refeições para 4 pessoas em 15 minutos, capacidade de 5,7 l – ON500EUSTGD Ver na Amazon

Ninja Express Chop mini picadora de ervas e legumes, pica e tritura Picador elétrico para picar e purê, ideal para molhos, molhos, purés e sopas, preto NJ1002EUBK Ver na Amazon

Ninja Blast Liquidificadora portátil, mini batedeira sem cabo, recarregável Copo de 530 ml com tampa anti-gotejamento e para Smoothies, batidos de proteínas, pique gelo e frutas congeladas Ver na Amazon

Ninja Blast Max Liquidificadora portátil, 570 ml, bateria recarregável Copo para misturas e tampa anti-gotejamento para fazer smoothies, batidos de proteínas, picar gelo e fruta congelada Ver na Amazon

Ninja Liquidificadora prensado a frio, para legumes e frutas, cinzento Jarro 700 ml e recipiente polpa 1,1 l, sumos, bebidas e hots, compacta, peças removíveis – JC151E Ver na Amazon

Ninja CREAMi Deluxe, frigorífico multifunções com 2 barrinhas 10 programas, prepare gelado, gelato, sorvete, iogurte congelado, batido, granizado, opção de 2 sabores em 1 – NC502EUSTGD Ver na Amazon

Ninja SLUSHi, máquina de bebidas geladas, 1,9 l, pedra / dourado Com tecnologia WhisperChill, prepare granizados, coquetéis gelados, franpés, batidos e sumos de gelo sem gelo – FS301EUSTGD Ver na Amazon

Ninja CREAMi Scoop & Swirl geladeira, opção de adicionar extras 2 frascos e 13 funções preparam gelados cremosos, gelatos, batidos – NC701EUSTGD Ver na Amazon

Ninja Luxe Cafeteira 2 em 1 para café de filtro e expresso com espumador automático de leite, moedor integrado ES351EU Ver na Amazon

SharkNinja: a empresa por detrás da marca

A história da SharkNinja remonta a 1994, ano em que Mark Rosenzweig fundou a Euro-Pro Operating LLC, em Montreal, no Canadá. A marca Ninja foi lançada em 2009, inicialmente com produtos como liquidificadoras e equipamentos de preparação de alimentos, e em 2015 a empresa adotou a designação SharkNinja, que reúne no nome as suas duas principais marcas comerciais.

A 31 de julho de 2023, a SharkNinja tornou-se uma empresa independente, após a separação da anterior empresa-mãe, a JS Global, passando as suas ações a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque.

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