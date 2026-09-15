Esta câmara elimina o ecrã para recuperar o encanto da fotografia analógica

A Godox é um nome conhecido de quem trabalha com fotografia e vídeo pelos seus flashes, luzes contínuas e acessórios de estúdio. Agora, a empresa chinesa decidiu entrar no mundo das câmaras compactas e fê-lo com um conceito pouco habitual, que aposta na simplicidade e na nostalgia analógica.

Chama-se Godox C100 e destaca-se por não ter um ecrã LCD. Em vez disso, a composição da imagem é feita através de um visor ótico transparente, com uma transmitância de luz superior a 50%.

Ou seja, o utilizador olha através da câmara como se estivesse a espreitar por uma janela, compondo a fotografia diretamente na cena real, sem qualquer ecrã digital pelo meio.

Sobre essa superfície transparente é projetada informação relevante para a fotografia, como o modo selecionado, as linhas de enquadramento, o nível de bateria e os parâmetros de exposição, tudo apresentado no campo de visão sem tapar a cena.

Como não existe ecrã, para ver as fotografias tiradas é necessário ligar a câmara a um smartphone ou computador via USB-C, ou então retirar o cartão microSD e ler os ficheiros noutro dispositivo. O armazenamento pode ir até 128 GB.

Quanto à qualidade de imagem, o sensor tem uma resolução nativa de cerca de 2 MP, pelo que não será uma câmara para quem procura definição elevada. Por sua vez, será para quem procura um registo despretensioso, ao estilo das câmaras analógicas descartáveis.

Fotómetro incorporado, para quem gosta de película

Outra das apostas da C100 é a de funcionar também como um fotómetro de luz independente, uma ferramenta particularmente útil para os entusiastas da fotografia em película.

A câmara faz uma leitura ponderada ao centro do enquadramento e devolve valores de referência de ISO, abertura e velocidade de obturador, esta última entre 1/8000s e 1s.

A nível criativo, a C100 suporta quatro proporções de imagem diferentes (16:9, 4:3, 3:2 e 1:1), com as respetivas linhas de enquadramento a ajustarem-se automaticamente no visor.

Disponível por menos de 60 euros na Amazon, a câmara é leve e compacta, com cerca de 65 gramas, pensada para ser transportada no bolso sem qualquer esforço.

Godox C100

A quem se destina

A Godox C100 não pretende competir com smartphones topo de gama nem com câmaras mirrorless, tendo sido pensada para dois tipos de utilizador:

Quem procura uma câmara de bolso descomplicada para passeios pela cidade ou viagens, sem andar sempre com o telemóvel à frente da cara;

para passeios pela cidade ou viagens, sem andar sempre com o telemóvel à frente da cara; Os apaixonados por fotografia analógica, que encontram nela um fotómetro portátil e um bloco de notas digital num corpo minúsculo.

Surge também no contexto de um regresso das câmaras compactas e de outros formatos alternativos, num momento em que vários fabricantes têm explorado ideias semelhantes de visores transparentes, ainda que com abordagens distintas.

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