Os memes de smartphones a ridicularizar a quantidade absurda de câmaras dos smartphones, multiplicam-se pela Internet. No entanto, todos sabermos que é bem provável que muitas dessas caricaturas venham a ser verdade um dia. Surge agora um registo de patente de design que parece seguir esse caminho.

Nas imagens são visíveis 8 câmaras na traseira de um smartphone, mas colocadas duas a duas, em cada canto do equipamento.

É natural ver hoje fabricantes de smartphones a equiparem os seus modelos com 3, 4 e até 5 câmaras só na traseira. No entanto, a imaginação que paira pela Internet já satirizou bastante esta tendência. O mais certo é que, em breve, não cheguemos ao exagero de muitas imagens partilhadas, mas é provável que tenhamos um cenário onde se possam ver ainda mais câmaras ou, quem sabe, sensores ainda maiores.

Smartphone com 8 câmaras… mas duas em cada canto

Uma patente de design registada na China pela empresa Lens Technology vem trazer um conceito diferente. No fundo, há um aumento do número de câmaras habitual nos smartphones. Mas, mais que isso, há um reposicionamento curioso.

A empresa projetou a colocação das câmaras aos pares, em cada um dos cantos do smartphone.

Na verdade, este desenho não vai além disso. A empresa não deverá estar a preparar o lançamento de nenhum smartphone, uma vez que esse não é o seu negócio. A Lens Technology está associada ao fornecimento de componentes para marcas como a Huawei, Apple ou Samsung.

Descortinando as imagens patenteadas e o próprio documento divulgado, trata-se de um smartphone com câmaras nos quatro cantos. Não é explicada a forma como estas funcionariam ou como seria o hardware no interior do equipamento. São depois apresentadas as imagens das outras partes do equipamento, não sendo, no entanto, o objetivo desta patente. Ainda assim, é possível ver um botão numa das laterais, bem como um ecrã, provavelmente, sem margens.