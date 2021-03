Os auscultadores sem fios são hoje uma das melhores opções para os utilizadores que procuram mais liberdade de movimentos. Isto é relevante para quem pratica atividade física, mas é claro, para qualquer momento é preferível ter a liberdade de pousar o smartphone em qualquer lugar e poder continuar a reproduzir aquilo que está a ouvir. A juntar às vantagens desta tecnologia, há ainda o preço, cada vez mais reduzido, como é o caso dos earbuds da Lenovo que aqui damos a conhecer.

Os earbuds Lenovo LP1S apresentam-se com tecnologia TWS e com Bluetooth 5.0, a um preço abaixo dos 15 €.

Ter uns bons auscultadores é essencial não só para ouvir música, podcasts ou assistir a filmes, mas agora, e cada vez mais, para assistir a aulas, para ter reuniões de trabalho ou para falar com a família. Sem que tenha que andar com o smartphone ou com o PC atrás para continuar o que está a ouvir, um dispositivo sem fios fará a diferença.

Os earbuds, os pequenos auscultadores que ficam colocados na orelha do tamanho de pequenos “botões”, são cada vez mais procurados e as marcas estão a investir em soluções cada vez melhores em termos de qualidade de som e da própria diminuição do desfasamento entre o que está a ser reproduzido e o que está a ser ouvido.

Earbuds Lenovo LP1S com TWS

Os equipamentos com Bluetooth 5.0, em geral, já o conseguem fazer de forma muito boa. Depois vem a tecnologia TWS que como já aqui referimos várias vezes está relacionada com a reprodução real de som em stereo.

Além destas duas tecnologias, os earbuds Lenovo LP1S têm um design muito semelhante aos AirPods Pro da Apple, que são, sem dúvida, a maior e melhor referência do segmento.

A caixa de transporte é também o carregador e um powerbank para estes auscultadores (com porta USB Tipo-C), que têm uma autonomia para cerca de 5 horas… é evidente que este tempo varia conforme o volume.

Têm certificado IPX4 de resistência a salpicos de água, controlo por toque, são compatíveis com assistentes de voz (Siri e Google Assistant) e ainda têm cancelamento de ruído.

Os Lenovo LP1S estão disponíveis nas cores preto e branco e podem ser encontrados, até ao final do mês, por apenas 12,32 €.

Earbuds Lenovo LP1S