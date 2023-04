E se a sua cozinha fosse inteligente? Com os eletrodomésticos certos, é possível

Controlar os eletrodomésticos à distância, programá-los para funcionarem praticamente sozinhos, é algo que tem vindo a melhorar ao longo dos anos e hoje é possível ter uma cozinha totalmente inteligente ao nível dos eletrodomésticos. Mas quais as vantagens e as soluções existentes?

Automatizar as tarefas domésticas é uma forma de minimizar o tempo dispensado a cuidar da casa. Esse é um tempo que vai poder usar para cuidar mais de si, para passar mais tempo de qualidade com a família ou para alocar a outras tarefas que lhe tragam mais prazer.

Um dos primeiros eletrodomésticos que começámos a falar no Pplware foi o aspirador robô. Um pequeno ajudante das tarefas domésticas que auxilia naquela limpeza diária, principalmente para quem tem animais, crianças ou mesmo para quem tem um quintal e anda sempre num entra e sai de casa, acabando por trazer mais areias e pó para dentro.

Mas o mundo dos eletrodomésticos inteligentes vai muito além disso. Existem equipamentos para a casa que trabalham em conjunto, que se podem programar, que lançam alertas e que acabam por trazer uma maior qualidade de vida a todos os que vivem naquele lar.

A plataforma ConnectLife é um dos bons exemplos daquilo que existe atualmente no mercado para facilitar nas tarefas domésticas, adaptando-se às necessidades e estilo de vida de cada membro de uma família.

Esta plataforma reúne num só lugar os eletrodomésticos da casa permitindo uma gestão e controlo de tudo aquilo que existe conectado. As smartTVs com o sistema VIDAA (da Hisense) podem mesmo funcionar como um hub para todo o controlo.

Como poderá funcionar uma cozinha inteligente?

Usando como exemplo a plataforma indicada, imagine que chega a casa sem ideias para cozinhar. Liga-se à ConnectLife que está ligada a um frigorífico inteligente, onde consegue perceber quais os alimentos disponíveis. Nesse instante, são logo dadas sugestões de receitas que podem ser executadas com esses ingredientes.

E enquanto prepara tudo, já o forno foi ligado automaticamente, para já estar pré-aquecido no momento de levar a comida lá para dentro. Aliás, com uma garrafeira inteligente, até a sugestão do vinho que melhor combina com o prato, poderá ter.

É claro que este é um cenário idílico, mas que já é possível ter em casa. Ainda assim, existem soluções mais simples e mais acessíveis, que podem ser controladas à distância de um smartphone.

As máquinas de lavar loiça ou roupa inteligentes

Além de mais eficientes do ponto de vista energético, ter uma máquina de lavar loiça ou roupa inteligentes podem trazer ainda mais vantagens neste aspeto.

Imagine estar no trabalho, identificar o momento em que os painéis solares estão a produzir mais energia e poder colocar as máquinas a lavar nesse momento, ao invés de simplesmente as agendar para uma determinada hora do dia ou colocar logo a lavar à noite no fim de arrumar a cozinha. Esta pequena mudança poderá significar uma poupança importante na fatura da eletricidade.

Por outro lado, por exemplo, com a máquina de lavar roupa, poderá colocar a máquina a lavar, ver quanto tempo vai estar a trabalhar, para quando chegar a casa estar pronta a ir para o estendal.

Existe um outro equipamento da cozinha que também já pode ser substituído por um inteligente que é o fogão. Em concreto, por placas de indução. Ainda que possam não estar ligados a um sistema de controlo à distância, as tecnologias incluídas já evoluíram muito e permitem tornar o processo de cozinhar mais rápido e seguro.

As placas de indução mais modernas permitem agendar tempos de cozimento, já têm áreas flexíveis que permitem ajustar as áreas onde se colocam os tachos, fervem água a uma velocidade muito rápida, garantindo que preparações são feitas de forma mais célere, são mais económicas em termos de consumo energético e ainda mais seguras, evitando acidentes com o fogo.

As vantagens dos eletrodomésticos conectados

Estes pequenos gestos e ajustes fazem muita diferença na gestão da vida doméstica. Inicialmente, há sempre um período de adaptação, onde é preciso explorar as funcionalidades e poderá parecer até que se está a perder mais tempo do que se fosse tudo “feito à mão”. Contudo, depois de tudo ligado, configurado e adaptado às necessidades de cada família e utilizador, todos os processos passam a ser mais simples.

Plataformas como a ConnectLife, ainda têm a vantagem de ir aprendendo com as ações dos utilizadores sendo mais responsivas a cada utilização.

Mas além do tempo para outras atividades ou tarefas que se ganha, há ainda poupanças efetivas em termos de consumo de eletricidade e água, já que os programas inteligentes se adaptam às necessidades do momento.

Por exemplo, as máquinas de lavar loiça inteligentes suportadas pela ConnectLife vêm com o Assistente de Lavagem de Loiça, que ajuda a escolher o programa de lavagem ideal.

Depois as notificações do ConnectLife sobre possíveis erros ou mau funcionamento do eletrodoméstico são muito úteis para que o utilizador possa agir imediatamente. Com check-ups regulares e cuidados adequados, é possível prolongar a sua vida útil e aumentar a sustentabilidade.

E na sua casa, quais são os eletrodomésticos inteligentes ou mais eficientes que já tem?