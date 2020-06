Tal como era esperado, a Xiaomi acabou de apresentar a sua nova Mi Band 5, num evento online para o mercado chinês. Vemos que muitos dos rumores acabaram por se confirmar.

A Mi Band 5 chega com muito mais recursos que a versão anterior, mas a Xiaomi garante o preço acessível.

A Xiaomi Mi Band 5, mantendo a linha de design característica das Mi Band anteriores, apresenta-se completamente renovada face ao modelo anteriormente lançado. Ecrã, sensores, processador, funcionalidades, tudo foi melhorado.

As especificações da Xiaomi Mi Band 5

A nova smartband da Xiaomi vem equipada com um ecrã AMOLED de 1,2 polegadas. Este é um ecrã maior face ao da versão 4, que se apresentava com 0,95″. Num dispositivo tão pequeno, este aumento de tamanho fará toda a diferença na apresentação da informação. A sua resolução é de 126 x 294 píxeis e apresenta um espaço de cores RGB DCI/P3.

Dedicada à monitorização do desporto e à saúde, a nova Mi Band suporta agora a monitorização de 11 atividades físicas, além da contagem de passos constante. De relembrar que a anterior suportava apenas 6. A lista de atividades é a seguinte:

Corrida

Passadeira

Bicicleta

Caminhada

Exercício (livre)

Natação

Elíptica – novo

Remo – novo

Salto à corda – novo

Bicicleta estática – novo

Yoga – novo

Os sensores forma melhorados e, consequentemente, a monitorização das várias atividades também. Mas isso é algo que iremos testar assim que a Mi Band nos chegar ao pulso.

A monitorização do sono, por exemplo, é uma das funcionalidades que foi melhorada, com uma avaliação contínua da frequência cardíaca enquanto se adormece. Segundo a Xiaomi, esta avaliação poderá detetar problemas de sono e a app poderá deixar algumas indicações de forma a que possa melhorar as suas noites.

Sensor SpO2 chega finalmente à Mi Band

O sensor SpO2 que mede os valores de oxigénio no sangue foi agora integrado na nova smartband. Assim, estava avaliação passa a poder ser feita de forma constante durante 8 horas seguidas, sendo feito um registo a cada segundo. Também esta avaliação se pretende que venha melhorar a qualidade do sono.

Uma outra novidade está associada ao universo feminino, com funcionalidades associadas ao registo do ciclo menstrual. Além disso, oferece exercícios de respiração e controlo remoto para a câmara do smartphone.

Tal como os relógios Amazfit da Huami, fabricante das Mi Band, também esta nova smartband passa a avaliar aquilo que se chama de Índice de Vitalidade PAI – Personal Activity Intelligence – que, de forma resumida analisa de forma constante a frequência cardíaca.

Uma nova forma de carregar

A Mi Band 5 vem com uma bateria de 100 mAh que poderá atingir uma média de 14 dias de autonomia. Mas a grande novidade vai para a forma como agora se carrega. Para colocar a smartband à carga deixa de ser necessário retirar a bracelete, agora um pequeno carregador magnético é encostado à parte de baixo da Mi Band, fazendo o seu trabalho.

Finalmente resta destacar que vem com NFC e com a assistente virtual XiaoAI da Xiaomi. Há que considerar que o evento de hoje foi dedicado ao mercado chinês, portanto, nada foi dito sobre a versão global. Especula-se que também a versão global venha com NFC e com assistente de voz, neste caso a Alexa, mas não há ainda essa garantia.

Há, no entanto, que referir que a Mi Band 4 está a ser lançada na Europa com NFC para pagamentos com Mastercard, o que poderá indicar que também a Mi Band 5 chegue com essa característica.

Preço e disponibilidade

Apesar de haver um modelo com NFC, haverá também uma versão sem. Esta versão base, estará disponível por 189 yuan, menos de 24 €, à taxa de câmbio atual. Já a versão com NFC ficará disponível na China por 229 yuan, cerca de 28,5 €. O que garante que a versão global chegue a preços tão acessíveis quanto as anteriores. Os modelos chegam às lojas a 18 de junho.

Não há ainda indicação do momento em que a Mi Band será lançada para o mercado global. Resta aguardar por mais informações.