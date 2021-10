Doogee X96 – o novo smartphone de baixo custo com bateria de 5400 mAh

Apesar do mercado exaltar os smartphones de topo, estes são dirigidos a uma pequena parte de todo o universo de utilizadores. A verdade é que há muitas pessoas que não têm disponibilidade financeira ou, simplesmente, não querem gastar tanto dinheiro num equipamento para comunicação e acesso à internet. É por isso que marcas como a Doogee continuam a apostar no lançamento de smartphones de baixo custo, mas com especificações cada vez melhores.

Conheça o Doogee X96 que vai chegar ao mercado em breve por cerca de 100 €.

A Doogee acabou de anunciar o lançamento de mais um smartphone de baixo custo. O modelo Doogee X96 será lançado a 11 de outubro e terá também disponível uma versão Pro.

Um dos pormenores que a empresa quis melhorar era o peso dos seus equipamentos e, mesmo com uma grande bateria, consegue ter um smartphones com menos de 200g e com 9,7 mm de espessura. Sobre a bateria, tem uma capacidade de 5400 mAh e carrega a 10W.

O ecrã do Doogee X96 é de 5,2" com resolução HD (720 x 1600 píxeis, e ocupa 91% do painel frontal. Este ecrã ainda tem uma câmara num recorte em forma de gota, com 5MP.

Sobre a câmara principal, sabe-se que tem 8 MP e é auxiliada por mais três câmaras de 2 MP, para auxiliar em diferentes cenários.

O smartphone Doogee X96 vem equipado com um processador Unisoc SC9863A e tem 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno. Sob estas especificações, a Doogee integra o Android 11 (Go Edition). Adicionalmente, destaca-se o facto de ter slot para cartão microSD, jack de áudio e slot para dois cartões nanoSIM

Os smartphones Doogee X96 e Doogee X96 Pro serão lançados já no próximo dia 11 de outubro, onde iniciará a pré-venda. Pode ainda participar no passatempo, onde se habilita a ganhar 5 smartphones Doogee X96 e 5 smartwatches Doogee CS1.

Doogee X96