Deixou o telemóvel para ser reparado numa loja e os funcionários transferiram 5.000 euros

Não é uma situação especial ou estranha. Afinal, quando o telemóvel tem alguma avaria, os funcionários da loja de reparação podem pedir os dados de acesso do dispositivo para "testá-lo" quando a reparação for feita. Neste caso, houve um abuso: um roubo de 5 mil euros.

O caso foi reportado pela Guarda Civil de Tenerife. As pessoas que roubaram os 5 mil euros foram presas. O caso está a ser investigado, até porque este poderá não ser caso único. Nem todos os dados foram divulgados, enquanto a investigação estiver em curso.

Segundo o que foi reportado, uma pessoa mandou reparar o seu telemóvel numa loja convencional, como tantas outras, em Tenerife, Espanha. Alguns dias depois o cliente deu conta que lhe desapareceram da conta 5 mil euros.

Mas como foi possível?

A situação é simples. Quando o equipamento tem uma avaria no ecrã, na bateria ou em qualquer outro componente e os utilizadores não vão a lojas autorizadas, sujeitam-se a seguir regras das lojas e dos funcionários, que, por norma, não seguem as normas. Isto é, nenhuma loja pode solicitar as palavras-passe e outros dados privados do cliente.

A burla foi levada a cabo através da aplicação do próprio banco no telemóvel que foi deixado na reparação. Na loja, aproveitaram o facto de o cliente ter deixado o telemóvel desbloqueado para aceder à app do banco e transferir 5.000 euros. A vítima apresentou queixa na Guardia Civil e foi fácil encontrar os burlões.

Duas pessoas de 35 e 24 anos, residentes nos municípios de Arona e Adeje (Tenerife), foram detidas. Um deles era o funcionário do estabelecimento e o outro a pessoa que recebeu a transferência de 5.000 euros. Ambos já se encontram sob custódia do tribunal de instrução da cidade de Arona.

Apple quer evitar este tipo de esquema

A Apple, no iOS 17.5 trouxe uma nova funcionalidade: Estado da reparação. Esta funcionalidade tem como missão manter o sistema de localização Encontrar (Find My) ativo mesmo quando o utilizador envia o iPhone para reparação. Isto evita certos roubos.

Além disso, há algumas ações que, se tem um iPhone, deve ter em conta.

Procure lojas autorizadas;

Caso não existam autorizadas, escolha lojas credíveis e que tenham boa reputação;

Em circunstância alguma partilhe ou anote a palavra-passe do seu Apple ID ou o código de desbloqueio do iPhone;

Se o técnico precisar de ver algo no seu iPhone (iniciar, teste ao Face ID, etc.), que o faça sempre em conjunto consigo;

É normal que o técnico lhe peça para desativar o Encontrar (Find My). Isto é necessário para poder passar no diagnóstico da Apple e substituir peças. Apesar de o desativar, o seu iPhone continua bloqueado e não permite aceder às suas informações.

Claro que noutros telemóveis as recomendações serão muito idênticas, sobretudo nunca deixar as palavras-passe da conta de utilizador e dos serviços Google.