Dê mais música ao seu verão com uns novos earburds

A música é um elemento vital para acompanhar qualquer ocasião da nossa vida e agora, com o verão a chegar, com os passeios ao final da tarde e os dias de praia intermináveis, nada melhor que ter uns bons auscultadores. É neste contexto que, uma vez mais, lhe trazemos sugestões de earbuds.

Desta vez com proposta ainda mais distintas como, por exemplo, os earbuds que até são capazes de medir a frequência cardíaca.

Amazfit PowerBuds – earbuds com capacidade de medição da frequência cardíaca

Da Amazfit surge uma proposta muito interessante para quem gosta de praticar desporto a ouvir música. Além da componente de reprodução associada a uns earbuds, estes PowerBuds têm ainda tecnologia capaz de medir a frequência cardíaca, afastando assim a necessidade de utilização de um relógio ou qualquer outro acessório de medição.

Além do sensor de frequência cardíaca, ainda incluem uns ganchos magnéticos, tornando-os mais seguros de utilizar durante a atividade física. De relembrar que os earbuds mais comuns sem gancho, saltam facilmente da orelha durante treinos mais intensivos, podendo perder-se ou danificar-se.

Estas características são depois complementadas com um sistema de som adaptado ao contexto desportivo para acompanhar os movimentos. São resistentes a água e poeiras com certificado IP55, têm microfone com redução de ruído e, segundo a marca, uma autonomia de até 8 horas. Além disso, a caixa de carregamento, proporcionará ainda uma utilização de mais 24 horas. Por fim, suporta as assistentes de voz, Siri, Google Assistant e ainda XiaoAi da Xiaomi.

Os earbuds Amazfit PowerBuds estão disponíveis por cerca de 80€, utilizando o código de desconto GKB8TH10.

Amazfit PowerBuds

PaMu Slide

Os PaMu Slide são uns earbuds da marca Padmate. Esta não é uma marca muito popular, mas tem um portfólio de produtos ligados à reprodução de som bastante completo e com propostas interessantes.

Em concreto, os PaMu Slide incluem o processador Qualcomm QCC3020, Bluetooth 5.0 e suportam descodificação SBC, aptX e AAC, além do TWS.

São ainda à prova de água, com certificado IPX6, têm controlo tátil e permitem uma reprodução durante 10 horas, sendo que a caixa ainda permite fazer 5 carregamentos completos. Esta é uma informação dada pela marca.

Os earbuds PaMu Slide estão disponíveis por cerca de 73€, utilizando o código de desconto GKB8TH10, com envio rápido a partir da Europa.

PaMu Slide

Outras opções que vale a pena considerar

Xiaomi Air 2 SE

Esta proposta vinda da Xiaomi, com TWS, Bluetooth 5.0 e microfone com cancelamento de ruído, adapta-se a qualquer utilizador. No entanto, para quem tem smartphones com MIUI a integração é feita de uma forma ainda mais interessante.

Em termos de design, remetem-nos para a proposta da Apple, mas há que considerar que a Xiaomi já tem outras propostas semelhantes.

A autonomia fica-se pelas 5 horas, mais 20 proporcionadas depois pelo carregamento da caixa de transporte.

Os earbuds Xiaomi Air 2 SE estão disponíveis por cerca de 32€ utilizando o código de desconto 3QLRXEOP.

Xiaomi Air 2 SE

Tronsmart Spunky Beat

Os Tronsmart Spunky Beat já aqui foram testados no Pplware, recebendo uma avaliação bastante positiva, principalmente pela reprodução de som sem atrasos.

Vem assim equipados com um pequeno processador Qualcomm QCC3020, que suporta aptX, AAC e SBC. Integram Bluetooth 5.0 e ainda tecnologia TWS. Por outras palavras, oferecem uma qualidade de som em stereo verdadeiramente envolvente e sem fios.

Os auscultadores têm uma bateria de 35 mAh e a caixa de transporte e carregamento tem 350 mAh de capacidade. Ou seja, oferecem assim cerca de 7 horas de autonomia, mais 24 horas com o carregamento da caixa. Dessa forma, trata-se então de uma autonomia acima da média e um grande desafio para esta gama de preços.

Os Tronsmart Spunky Beat estão disponíveis por cerca de 21€, utilizando o código de desconto 3VH7HYI5. O envio é rápido e gratuito.

Tronsmart Spunky Beat

Pack de 2 colunas Bluetooth Tronsmart Element Mega

E para quem prefere ter os ouvidos livres, nada como recorrer a colunas Bluetooth. A vantagem, naturalmente, é poderem ser utilizadas em qualquer lugar, com a vantagem de poderem ser utilizadas em TWS, tal como se tratassem de earbuds. Assim, consegue desfrutar do som igualmente em stereo, mas de uma forma totalmente diferente.

O pack de colunas Tronsmart Element Mega está disponível por um preço promocional de 63€, utilizando o código de desconto GKB8TH12. O envio é gratuito, feito a partir de Espanha.

Tronsmart Element Mega